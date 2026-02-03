13.4 C
Claudio Lippi torna sui social e rassicura i fan in Italia

Claudio Lippi è finalmente approdato sui social e ha deciso di tranquillizzare i fan riguardo la sua salute tramite un video sul suo nuovo profilo Instagram. Dopo essere apparso in un video di ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona, dove si trovava in un letto d’ospedale, il conduttore ha confermato: «Sono vivo e non sono in terapia intensiva».

Nel video, Lippi annuncia di avere una lunga storia da raccontare e scherza dicendo che, se iniziassero oggi, potrebbero non finire prima di Ferragosto. Nonostante non fosse molto attivo sui social per 21 anni, ha scelto di aprire questo profilo per tornare a connettersi con il suo pubblico, che considera parte della sua vita. Vuole creare un dialogo diretto e trasparente, sottolineando l’importanza della verità e della dignità nei rapporti.

Inoltre, Lippi afferma che non si adatterà a fare cose che non rispecchiano la sua filosofia, poiché ritiene che la televisione debba riflettere valori autentici. Spiega che questa iniziativa è il suo modo di sentirsi vivo e di comunicare la sua esistenza, sottolineando l’importanza del rispetto e della dignità, qualità che secondo lui sono state dimenticate.

Con queste parole, il conduttore ribadisce il suo desiderio di restare in contatto con il suo pubblico e di condividere la sua vita con sincerità.

