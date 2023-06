Claudio Lippi le spara grosse: “Gay e gaie in tv, Rai usata per fare coming out. Fazio farabutto”

Reduce dal clamoroso scivolone fatto da Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera, Claudio Lippi è tornato a spararle grosse. Il noto conduttore è tra i personaggi che la nuova Rai a spinta sovranista vorrebbe riportare in televisione e oggi a Montecitorio ha rilasciato delle dichiarazioni bislacche su Fabio Fazio e Coletta.

“Fazio e Littizzetto? Se ne sono andati loro. Fazio ha raccontato bugie, dicendo che la pubblicità faceva incassare il triplo di quanto costava il programma. Ma se costava 450 mila euro a puntata, incassava 1 milione e 200 mila di pubblicità? Ma dai. – si legge su Dire – Lui è stato un farabutto Fazio: lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery. Ma sa che c’è? Basta pigiare il nove sul telecomando per vederli ancora, qual è il problema? Casalino, per esempio, si crede un grande ufficio stampa?. Andrea Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no? Vabbè, basta, dirà che sto delirando”.

Em…



Claudio Lippi: “Qualcuno mi spieghi perché non lavoro più in televisione”.