Claudio D’Alessio è stato accusato dalla sua ex colf di violenza, minacce e di averla posta in stato di semi-schiavitù. I fatti risalirebbero al 2014 e dopo la denuncia il figlio di Gigi D’Alessio è stato rinviato a giudizio ed il processo è cominciato nel 2018. Il prossimo 27 settembre Claudio D’Alessio dovrà comparire in aula e rispondere alle domande del pubblico mistero, Mauro Masnaghetti.

“Non mi pagava da mesi” – ha dichiarato l’ex collaboratrice domestica Halyna Levkova – “E quando perdeva le staffe alzava anche le mani. Non ce la facevo più. In più di una occasione mi ha detto che se lo avessi denunciato avrebbe chiesto aiuto alla malavita e fatto uccidere mio figlio. La telefonata di Claudio non la scorderò mai. Dopo avermi picchiata e cacciata di casa, mi ha chiamato mentre ero al pronto soccorso e mi ha detto: ‘Se mi denunci, faccio salire i miei amici di Napoli, quelli che tu sai, e faccio uccidere tuo figlio Ha provato a lanciarmi una sedia.

Poi mi ha strattonato e sbattuto contro il muro, buttandomi la valigia fuori casa. Solo perché gli avevo chiesto l’ultimo stipendio. Non mi pagava e maltrattava. E’ stato drammatico. Nell’appartamento ho dormito sempre in una stanza senza porta e armadio, al limite della schiavitù, lavorando in nero 15 ore al giorno. E lui non mi ha quasi mai pagato. Ero pronta ad andarmene. Quella sera Claudio e la compagna Nicole Minetti fanno rumore.

Scendo per dirgli di smetterla, di farmi dormire, allora il figlio di Gigi D’Alessio mi aggredisce: ‘E’ casa mia e faccio quello che mi pare’. Gli dico che avrei chiamato il padre per i soldi. Lui, come una furia, ha preso le mie cose, mi ha spinto contro il muro, poi ha minacciato di uccidermi e infine mi ha sbattuto fuori casa. La compagna per la paura si è chiusa a camera“.

Claudio D’Alessio, la sua versione dei fatti

Opposta a quella dell’ex collaboratrice domestica è la versione di Claudio D’Alessio, che ha dichiarato di aver agito per legittima difesa, in quanto la donna aveva intenzione di scagliare una sedia contro lui e Nicole Minetti.