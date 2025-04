Claudio Campiti: Ergastolo per la Strage di Fidene durante la Riunione di Condominio

Claudio Campiti è stato condannato all’ergastolo dalla prima Corte d’Assise di Roma per la strage di Fidene, avvenuta l’11 dicembre 2022. Durante una riunione di condominio nel quartiere di Fidene, Campiti, armato di pistola, ha ucciso quattro donne: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. La condanna, che prevede anche un isolamento diurno di tre anni, è stata decisa dopo una camera di consiglio di oltre sette ore.

Campiti, di 57 anni e originario di Ladispoli, aveva un forte risentimento verso il consorzio Valleverde, che si era espresso in precedenti denunce e sui social media, a causa di problemi personali e della perdita del figlio nel 2012 in un incidente. Quel giorno, irrompendo nel gazebo di un bar dove si teneva la riunione, ha aperto il fuoco, uccidendo all’istante tre donne e ferendo gravemente Fabiana De Angelis, che morirà in ospedale un mese dopo. La pistola utilizzata era stata rubata in un poligono di tiro di Roma.

Inoltre, è stato condannato a tre mesi con pena sospesa il presidente della sezione di tiro a segno nazionale di Roma, mentre un dipendente dell’armeria del poligono è stato assolto. La storia di Campiti e la sua azione violenta hanno suscitato una forte impressione nella comunità e hanno portato a dibattiti riguardanti la sicurezza e l’uso delle armi. La condanna segna la conclusione di una vicenda tragica e dolorosa, chiudendo un capitolo di violenza e dolore nella vita di molte famiglie.