Tutti qui è la nuova raccolta di Claudio Baglioni: il meglio della carriera del cantautore romano racchiuso in 45 brani.

Tutti qui è la nuova raccolta di Claudio Baglioni, in uscita il 10 dicembre. Il cantautore romano offre una nuova panoramica sulla sua prolifica carriera, con 45 brani che vanno, nei fatti, ad aggiornare Tutti qui, precedente raccolta, pubblicata nel 2005, che racchiudeva i suoi migliori brani, dal 1967 fino al momento dell’uscita. Scopriamo insieme cosa riserva ai suoi fan il tanto amato artista prima di Natale.

Claudio Baglioni

Claudio Baglioni pubblica Tutti qui collezione 2021

Arriva in digitale e nei negozi di dischi, Tutti qui collezione 2021, la nuova raccolta di brani di Claudio Baglioni, che celebra le canzoni più significative della sua lunga carriera. Nel dettaglio, Tutti qui collezione 2021 sarà disponibile in diversi formati: versione triplo CD e in due tripli vinili – Tutti qui collezione 2021, Vol. 1, in uscita il 10 dicembre e Tutti qui collezione 2021, Vol. 2 in uscita il 14 gennaio -, alla quale si aggiunge anche un inedito racconto fotografico. Ecco l‘annuncio del cantautore romano su Instagram:

Questa nuova raccolta funge da seguito a Tutto Qui, uscito nel 2005, che racchiudeva tutti i suoi brani più famosi, interpretati dal 1967 al 2005. Oltre ai classici della sua discografia – fra i quali possiamo annoverare Strada facendo, Piccolo grande amore e Avrai – in questa nuova raccolta saranno presenti anche brani più recenti, estratti dal suo ultimo album In questa storia che è la mia.

Uà, il nuovo programma del cantautore romano

Oltre a questa uscita pre-natalizia, che sicuramente scalderà il cuore dei fan, Claudio Baglioni ha anche altre sorprese in serbo per i suoi fedeli seguaci. L’ex direttore artistico di Sanremo, infatti, condurrà Uà, nuovo programma televisivo di Canale 5, che andrà in onda il 4, l’11 e il 18 dicembre 2021 in prima serata.

In questo nuovo appuntamento sul piccolo schermo, l’artista condurrà uno show che sarà certamente musicale, ma non solo: sarà anche un momento di racconto, di ballo e di recitazione, arricchito dalla presenza di ospiti provenienti dal mondo della musica, del cinema, della danza e del teatro. La direzione artistica del programma è stata affidata a Giuliano Peparini che, come ricorderete, ha svolto la stessa mansione anche per il serale di Amici di Maria De Filippi.