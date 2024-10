CLAUDIO BAGLIONI: “PIANO DI VOLO SOLOTRIS”, in tour dal 21 novembre [Info e Biglietti]

Claudio Baglioni torna sul palcoscenico con “PIANO DI VOLO soloTRIS”, nuovo capitolo del suo progetto musicale dal vivo nei teatri lirici. Questo concerto-racconto vede Baglioni come unico protagonista, combinando musica, narrazione e improvvisazione. “PIANO DI VOLO” nomina il viaggio artistico in cui l’autore ripropone le sue canzoni nella loro essenza originale, mentre esplora nuove atmosfere e percorsi musicali.

La performance si configura come una trasvolata artistica dove il pianoforte diventa il principale mezzo di espressione, utilizzato in tre modalità: acustica, elettrica e digitale. Baglioni, come “pilota”, guida il pubblico attraverso un’esperienza emotiva intensa e personale, dove ogni canzone rappresenta un viaggio unico. Il sottotitolo “SoloTris” indica che questo evento segna la terza parte della trilogia “Solo”, iniziata nel 2022 e proseguita nel 2023.

La tournée attraverserà l’Italia da novembre 2024 a dicembre 2025, toccando i principali teatri lirici del paese con 300 esibizioni in totale, diventando così la tournée più lunga della carriera di Baglioni. Le date includono tappe significative in città come Assisi, Milano, Roma, Firenze, Torino, e molte altre.

Durante i concerti, Baglioni condividerà le sue opere più preziose, insieme a storie della sua vita artistica, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. I teatri, con il loro fascino e la loro tradizione, offriranno uno sfondo suggestivo per questa esperienza unica, e permetteranno al pubblico di vivere un’avventura emozionante e memorabile.

In definitiva, “PIANO DI VOLO soloTRIS” è un evento che celebra la musica e l’arte, promuovendo una connessione profonda tra l’artista e il pubblico. Gli spettatori saranno invitati a partecipare a questa straordinaria esperienza, immersi in un dialogo artistico che trascende il semplice ascolto musicale. Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti, i fan possono visitare il sito ufficiale di Baglioni.