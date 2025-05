CLAUDIO BAGLIONI: “La vita è adesso” festeggia 40 anni con edizione doppio vinile e cofanetto speciale.

Nel 1985 è uscito “La vita è adesso” di Claudio Baglioni, un album iconico che ha rivoluzionato il pop italiano. A distanza di quarant’anni, continua a essere il disco più venduto della storia musicale italiana, con 4,5 milioni di copie. Il suo successo va oltre i numeri, stabilendo un legame profondo con l’immaginario collettivo, rappresentando un’Italia emotiva tra sogno e malinconia.

Il disco ha occupato il primo posto in classifica per 27 settimane e ha mantenuto posizioni elevate per oltre un anno. Conceputo come un concept-album, cattura le aspirazioni e le trasformazioni sociali del suo tempo, con canzoni intime e universali che ancora oggi risuonano con potenza.

Per il quarantesimo anniversario, Sony Music Italy pubblicherà il 6 giugno “La vita è adesso, il sogno è sempre”, un progetto che reinterpreta l’album con nuovi arrangiamenti. Undici tracce sono state eseguite dal vivo in studio, coinvolgendo tutti i musicisti. Questo progetto, disponibile in doppio vinile, CD e digitale in Dolby Atmos, include anche un brano inedito, “Il sogno è sempre”, che collega il 1985 al presente.

Accanto al progetto discografico, Edizioni Curci presenterà l’11 giugno un cofanetto deluxe limitato a 1000 copie che include un libro d’artista, il doppio vinile con booklet, e una cartolina d’autore autografata. La tracklist comprende le 10 tracce dell’album originale più il nuovo brano, “Il sogno è sempre”, un inno all’ideale e alla speranza, orchestrato per esaltarne il significato.