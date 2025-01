Claudio Baglioni e Rossella Barattolo: Amore e Carriera nella Musica

Claudio Baglioni ha conosciuto Rossella Barattolo nel 1987, mentre era ancora sposato con Paola Massari. Il divorzio da Massari è avvenuto successivamente, e nel 2007 Rossella ha condiviso dettagli del loro rapporto, descrivendo Baglioni come introverso, in contrasto con la sua personalità estroversa. La Barattolo ha evidenziato come la loro diversità abbia arricchito il loro legame. Claudio e Rossella hanno tentato di avere figli, ma senza successo, e Rossella ha espresso rammarico per quella mancanza, affermando che avrebbero potuto vivere la loro relazione in modo diverso.

Durante una crisi di sei mesi nella loro relazione, Baglioni ha scritto una canzone per Rossella, “Mille giorni di te e di me”, che è diventata una delle sue canzoni più celebri. Anche se alcuni fan pensano che sia dedicata alla sua ex-moglie, Rossella racconta che il brano riflette i loro tre anni insieme e il dolore dell’assenza. Rossella, nata a Taranto nel 1958, ha trascorso parte della sua vita negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove ha studiato marketing. Dopo aver lavorato in una multinazionale, ha scelto di affiancare Claudio nella sua carriera musicale.

Insieme, hanno avviato la Fondazione O’Scia nel 2003, focalizzata su eventi musicali a Lampedusa per sensibilizzare sull’immigrazione, ma l’iniziativa ha chiuso nel 2013. Attualmente, la coppia vive a Roma, lontano dall’attenzione dei media, ma continua a condividere una vita e una carriera insieme.