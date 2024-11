Claudio Baglioni Annuncia una Sospensione: Le Parole che Spaventano i Fan

Claudio Baglioni, noto cantautore romano di 73 anni, è stato costretto a rinviare il debutto del suo ultimo tour nei teatri lirici a causa di problemi di salute. L’artista ha comunicato ai fan che l’eccessivo carico di lavoro durante le prove ha influito negativamente sulla sua condizione fisica. Il tour, inizialmente previsto per il 21 novembre ad Assisi, è stato posticipato al 15 gennaio 2025 al Teatro dell’Opera di Roma.

Baglioni ha spiegato che, dopo aver terminato gli eventi di A Tutto Cuore all’Arena di Verona, ha iniziato a prepararsi intensamente per i concerti solistici di “Piano di volo”. Questo progetto rappresenta la conclusione della sua terza tournée, sottotitolata “SoloTris”. Il cantautore ha evidenziato l’intenzione di rendere questa tournée la più importante e perfetta delle sue esibizioni, impegnandosi a fondo nel suo lavoro.

Tuttavia, il desiderio di migliorare si è trasformato in un problema. Baglioni ha raccontato di aver praticato a lungo, suonando e cantando per molte ore al giorno, ma questo approccio ha portato a eccessive sollecitazioni delle braccia, causando dolori e infiammazioni. Ha dovuto iniziare una fisioterapia, ma nonostante ciò ha continuato a provare i brani in vista del debutto, il che ha comportato un aggravamento della sua condizione fisica.

Il cantante ha descritto il suo stato di salute, evidenziando il peggioramento nelle aree del polso, avambraccio e spalla, portando anche a un abbassamento del morale. Di conseguenza, Baglioni ha deciso di prendere una pausa per evitare ulteriori complicazioni, esprimendo dispiacere e rammarico per i disagi che il rinvio del tour avrebbe potuto causare ai suoi fan.

In conclusione, il tour “Piano di volo tris” non avrà inizio a novembre, ma dovrà attendere fino a gennaio per il debutto, a causa di una epicondilite al gomito destro e un’artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale che ha colpito il cantautore. La sua professionalità e attenzione alla salute hanno prevalso in questa difficile decisione.