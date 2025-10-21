19.1 C
Claudio Amendola sul red carpet della Festa del Cinema Roma

Claudio Amendola ha sfilato sul red carpet della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato il film “Fuori la verità”. Conosciuto e amato dal pubblico, Amendola tornerà presto in tv con la famiglia Cesaroni, ma oggi si è dedicato al grande schermo.

Intervistato da CityRumors, Amendola ha approfondito le tematiche del film, sottolineando l’importanza di dire la verità: “È difficile essere completamente liberi di esprimere la verità. Quando riesci a farlo, ti liberi di un peso. Le bugie, invece, possono essere molto pesanti”. “Fuori la verità” di Davide Minnella è stato presentato nella sezione Grand Public del festival e rappresenta una dichiarazione chiarissima sin dal titolo. Amendola ha condiviso alcuni aspetti del film, rendendo il pubblico curioso e desideroso di scoprire il racconto.

La pellicola, descritta come una commedia amara, affronta un tema provocatorio: si tratta di un milione di euro, e ci si chiede se si sarebbe disposti a sacrificare la propria famiglia per un importo così rilevante. Le emozioni e le dinamiche complesse dei protagonisti si svolgono attorno al game show “Fuori la verità”, dove la verità è l’unico modo per vincere.

Il film presenta un cast ricco di talenti, tra cui Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Eleonora Gaggero, Leo Gassmann, Alice Lupparelli e Massimo Vertmuller. Grazie a un racconto profondo, “Fuori la verità” offre sia spunti di riflessione sia momenti di divertimento, promettendo di coinvolgere il pubblico.

