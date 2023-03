Claudio Amendola si confessa a Belve: fra carcere e cocaina

Nel corso dell’ultima puntata di Belve che vedremo questa sera su Rai2, Francesca Fagnani non ha ascoltato solo il coming out di Claudia Pandolfi, ma anche le confessioni di Claudio Amendola. Dichiarazioni a cuore aperto fra carcere e cocaina, sostanza di cui è stato dipendente.

“Sono stato dipendente dalla cocaina. Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli. Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità’ che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”.

In pochi lo sanno, ma Claudio Amendola da giovane è finito pure in carcere al Regina Coeli.

“A 19 anni ho fatto una c*zzata e sono finito a Regina Coeli. Per un succhio di benzina! Ma è stata una esperienza formativa”.

Claudio Amendola, la fine della storia d’amore con Francesca Neri

Non solo carcere e droga, Amendola ha raccontato a Francesca Fagnani anche della fine del suo matrimonio con l’attrice Francesca Neri.

“Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo. In generale nei miei amori sono stato amato più di quanto ho amato io. Ancora ho da imparare in materia. La gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di 5 mesi e mezzo, ce l’ha fatta”.

“Sarò ricordato per i Cesaroni”

L’attore ha poi continuato:

“Sarò ricordato per Vacanze di Natale e per i Cesaroni. Se c’è stato snobbismo nei miei confronti? Secondo lei? Secondo me sì. Perché non ho mai fatto salotto, non li riconosco, non so come si chiamano, non vado alle prime”.