Claudio Amendola debutta nella cucina milanese con Cascina Romana: apertura del ristorante dopo Frezza

Claudio Amendola arriva a Milano non per promozioni cinematografiche, ma per aprire due ristoranti di cucina romana. L’attore e regista, noto per il suo amore per la ristorazione, ha già debuttato a Roma con il suo ristorante Frezza nel 2022, dopo aver gestito “L’ultima follia” a Trastevere negli anni ’90 e “Osteria del Parco” a Valmontone nel 2010.

Il nuovo progetto di Amendola, denominato Cascina Romana, si sviluppa a Porta Venezia. Il locale avrà due piani: al piano terra si troverà una versione milanese del Frezza, caratterizzata da un’atmosfera dinamica e contemporanea, con una selezione di cocktail. Al piano superiore, invece, il ristorante Li Somari, guidato dallo chef Adriano Baldassarre, offrirà piatti iconici della tradizione romana e milanese in un contesto di cucina raffinata.

Attualmente, i lavori per l’apertura di Cascina Romana sono in fase avanzata e Amendola spera in un avvio a breve. In un’intervista, ha espresso il desiderio che questa iniziativa non sia solo un trend momentaneo, sottolineando come la cucina romana rappresenti un richiamo alla convivialità domestica. Amendola ha descritto la sua passione per la ristorazione, evidenziando l’importanza dei momenti trascorsi a tavola, dove le persone possono essere se stesse, condividendo esperienze e piatti in un’atmosfera calorosa e accogliente.