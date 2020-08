“Ce la faremo? Ce la faremo! Non mi sento di demonizzare nessuno. Io sono andato in vacanza in una piccola casa in Trentino lontano dalle discoteche. Ma perché sono un uomo di 60 anni e non ho più voglia di andare in discoteca dove andavo a 30 anni. Però, che adesso la Costa Smeralda sia diventata la Wuhan di febbraio mi sembra un po’ eccessivo. E trovo anche sbagliato ciurlare nel manico. Ci vuole un po’ di responsabilità. Mio figlio è tornato dalla vacanze in Trentino e devo dire che si è andato a fare di sua sponte il tampone”. Lo ha detto Claudio Amendola rispondendo – a margine della presentazione della seconda stagione della fiction ‘Nero a metà’ in onda su Rai1 dal 10 settembre – ad una domanda sul moltiplicarsi di casi di Covid tra personaggi transitati in Costa Smeralda, compreso Flavio Briatore, gestore del rinomato locale notturno Billionaire.

Fonte