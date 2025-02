Claudia Udrescu: Una Vita Spezzata a 51 Anni

Una donna di 51 anni, Claudia Udrescu, è morta a Torino in un tragico incidente domestico. L’episodio si è verificato il 2 febbraio in via Mattie, nel quartiere Borgo San Paolo. Claudia, originaria della Romania, stava svolgendo lavori di pulizia sul balcone di casa quando ha perso l’equilibrio e ha subito un violento impatto alla testa contro la balaustra. Il compagno, presente in casa, ha immediatamente lanciato l’allerta, ma al momento dell’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare.

Le indagini della polizia sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo i primi riscontri, sembra che Claudia stesse utilizzando una scala o uno sgabello per sistemare le tende sul terrazzino quando è caduta. La gravità dell’impatto è stata tale da farla perdere subito i sensi. Questo evento drammatico segue la morte di un connazionale della donna, Eugen Daniel Vasiliu, avvenuta circa una settimana prima in un incidente di lavoro al Luna Park della Pellerina, sempre a Torino.

La polizia e gli ispettori dello Spresal stanno indagando anche su quel caso per determinare se vi siano state problematiche di sicurezza coinvolte. L’incidente di Claudia Udrescu mette in evidenza i pericoli legati ai lavori domestici e richiama l’attenzione sulla necessità di prestare particolare attenzione durante le attività su superfici elevate. La comunità è scossa da questa tragica perdita, sottolineando l’importanza della sicurezza in casa.