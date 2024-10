Claudia Ruggeri: La gioia della maternità e le parole di Bonolis

Claudia Ruggeri, conosciuta come Miss Claudia di “Avanti un Altro”, ha dato alla luce la sua prima figlia il 7 ottobre 2024, condividendo la notizia sui social con un toccante messaggio ai fan. Sebbene il nome della neonata non sia ancora stato rivelato, Claudia ha accompagnato l’annuncio con una dolce foto, esprimendo il suo amore per la piccola. La nascita rappresenta un traguardo significativo nella vita di Claudia, che è amata dal pubblico e mantiene la sua vita privata lontana dai riflettori.

Claudia e il compagno Marco Bruganelli, con cui è fidanzata da quasi vent’anni, si sono sposati nel 2016. Marco, fratello minore di Sonia Bruganelli, ha sempre preferito stare fuori dal mondo dello spettacolo, contrariamente alla sorella e al cognato Paolo Bonolis. Nonostante le critiche mosse alla showgirl riguardo a presunti favoritismi, lei ha sempre difeso il proprio percorso professionale, affermando di avere iniziato la sua carriera prima di incontrare Marco.

I fan hanno seguito con affetto la gravidanza di Claudia, che era stata annunciata con una foto dell’ecografia. L’arrivo della neonata è stato festeggiato con entusiasmo da familiari e amici. Davide Bonolis, figlio di Paolo, ha espresso gioia per la nascita, così come Sonia Bruganelli, che sarà un’entusiasta zia. Anche Laura Cremaschi, collega di Claudia, ha condiviso la sua felicità, dichiarandosi “zia acquisita”. Altri volti noti dello spettacolo hanno fatto sentire il loro affetto con messaggi sui social media.

Questo periodo di gioia per Claudia non è limitato solo alla maternità: ha recentemente ottenuto una laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e sta proseguendo gli studi con una magistrale in Psicologia Clinica e Dinamica. La combinazione di successi professionali e gioie familiari segna un momento di realizzazione per Claudia, mentre per lei e Marco inizia un nuovo capitolo di vita, pieno di amore e felicità. L’attesa ora si concentra sul nome della piccola, ma una cosa è certa: sarà una bambina circondata da tanto affetto.