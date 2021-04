Claudia Ruggeri sarebbe dovuta essere una delle protagoniste dell’edizione 2020 de L’Isola dei Famosi quella che alla fine – a causa della pandemia – non è mai stata realizzata.

Dopo l’elezione di Marco Maddaloni come vincitore de L’Isola dei Famosi nella primavera del 2019 e l’abbandono di Alessia Marcuzzi alla conduzione, il reality sarebbe dovuto tornare in pompa magna già nella primavera dell’anno successivo con Ilary Blasi, ma come purtroppo ricordiamo l’Italia è finita in lockdown il 9 marzo e quell’edizione non è mai stata realizzata.

Molti vip però erano già stati contattati e se molti sono stati confermati per l’edizione attuale, altri – come nel caso di Claudia Ruggeri – non sono stati più chiamati.

Intervistata da SuperGuidaTv, il volto di Avanti un Altro ha così commentato:

“Mi era stato proposto di partecipare l’anno scorso all’Isola dei Famosi. Poi però è scoppiata la pandemia. Mi sarebbe piaciuto fare questa esperienza perché sono quelle opportunità che capitano una volta nella vita. Chissà!”.

Claudia Ruggeri parla di Avanti un Altro

Claudia Ruggeri è sposata con il fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Un “conflitto d’interessi”?

“In realtà gli altri non me l’hanno mai fatto pesare. Era più un mio problema. Sono sempre stata trattata come gli altri senza ricevere trattamenti di favore. Se sbaglio mi viene fatto notare come a qualsiasi altra persona del cast. Sia al pubblico che alle persone del cast non interessa che io sia la cognata di Paolo. Per me questa è una grande fortuna perché vuol dire che vengo apprezzata per quello che sono e non per la mia parentela. Sono molto attiva sui social e non ho mai ricevuto commenti fuori luogo in tal senso”.

E proprio su Avanti un Altro, la Ruggeri ha aggiunto:

“Miss Claudia è un ruolo che mi piace tantissimo e che è nata con l’idea di mettere su il salottino del mini mondo, popolato dai personaggi bizzarri. Rispetto alla Supplente, Miss Claudia mi dà l’opportunità di essere me stessa. Mi piace l’idea di scoprire insieme a Paolo i personaggi della puntata. Mi diverto tantissimo e non riesco a trattenere le risate. […] Gli ascolti che stiamo avendo, sia nel preserale sia nell’esordio in prima serata, sono un’ulteriore conferma che il programma non annoia mai”.

Che l’edizione de L’Isola del 2022 sia la volta buona per lei?