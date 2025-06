Claudia Ruffo: Retroscena del Secondo Matrimonio a Capri

Claudia Ruffo, celebre per il suo ruolo in “Un posto al sole”, ha celebrato il suo secondo matrimonio con il commercialista Rocco Pierri il 24 maggio a Capri. Durante un’intervista a “La Volta Buona” con Caterina Balivo, l’attrice ha raccontato come il suo compagno le abbia chiesto la mano dopo solo un mese di frequentazione. Nonostante la rapidità dell’unione, Ruffo ha spiegato che si è trattato di un colpo di fulmine, ma ha dedicato tempo a considerare l’impatto sulla sua figlia di 11 anni.

La cerimonia, avvenuta nella località natale dello sposo, è stata organizzata in tempi brevi, con la data scelta anche perché coincideva con il compleanno della Ruffo. Tra gli ospiti erano presenti diversi amici del mondo dello spettacolo, inclusa Francesca Chillemi, che ha evidenziato il legame tra le due attrici.

Ruffo ha descritto il matrimonio come un evento “alla Un posto al sole”, divertendosi a condividere i dettagli con Balivo. Ha rivelato che il neo-marito era particolarmente felice anche per la vittoria del Napoli nel campionato, avvenuta la sera prima del matrimonio. Questo evento personale è stato accolto con entusiasmo anche dai partecipanti in studio, contribuendo a un’atmosfera di gioia e celebrazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it