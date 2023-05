Claudia Motta ritirata da L’Isola dei Famosi

Claudia Motta se n’è andata da L’Isola dei Famosi.

La modella lo ha fatto contro la sua volontà ma costretta dal medico che – dopo averla visitata – ha deciso che non è più nelle condizioni di salute ideali per continuare la sua avventura in Honduras.

A causa di un infortunio Claudia Motta è costretta a lasciare l’#Isola! Un bacio da tutti noi, rimettiti presto ❤️‍🩹 pic.twitter.com/Xin732pSC0 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2023

Qualche giorno fa la reginetta di bellezza è scivolata sugli scogli e per questo motivo è stata portata in infermeria.

Claudia lascia Playa Tosta per accertamenti medici! #Isola pic.twitter.com/imZRRjmleC — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

Con il suo ritorno in Italia, Claudia Motta potrà continuare i suoi studi.

“Il mio sogno è diventare magistrato” – aveva dichiarato prima di partire per L’Isola dei Famosi – “E quando coltivo un obiettivo, ci riesco quasi sempre. Il mio motto è ‘La tua direzione è più importante della tua velocità‘. E io so dove voglio andare, cosa desidero realizzare. Sono una persona a 360 gradi e voglio essere percepita come un essere completo, non solo come una bella ragazza, ma una persona con i proprio interessi e obiettivi”.

Classe 2000, questa è la prima (e unica nonché ultima?) intervista che Claudia Motta ha rilasciato a Tv Sorrisi & Canzoni nel corso della sua carriera.

Che cosa l’ha convinta a partire?

«Sono ambiziosa, abituata a mettermi in gioco e pronta ad andare oltre i miei limiti».

L’abitudine o il vizio che le mancherà?

«L’unico “viziato” è il palato! Tra mia mamma con le sue polpette al sugo e Alice, mia sorella, con i culurgiònes (ravioli tipici della Sardegna, ndr) fatti in casa, non so cosa mi mancherà di più».

Come si sta allenando?

«Trovo che l’allenamento più difficile sia abituare la mente a fare cose che ci sembrano impossibili».

L’esperienza più simile all’Isola che ha vissuto?

«Come spirito di adattamento e situazioni difficili, penso a un viaggio in Kenya».

Chi o che cosa l’aspetta al rientro in Italia?

«Le polpette, la mia cucciola di San Bernardo Molly e la mia famiglia».