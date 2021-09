La vita di Claudia Koll può essere divisa facilmente in due parti. Prima e dopo la svolta religiosa. Se tra gli anni 80 e 90 l’attrice ha recitato in numerose commedie (anche erotiche) ed ha posato per alcuni servizi fotografici senza vestiti, ma 20 anni fa tutto è cambiato. Durante il Giubileo del 2000, quando ha accompagnato una sua amica americana a San Pietro per passare la Porta Santa, Claudia Koll ha riscoperto dio e la fede e nel 2012 si è dichiarata ‘suora laica’.

Pierluigi Diaco qualche giorno fa ha intervistato l’artista nel suo nuovo programma ‘Ti Sento’ (ma speriamo che qualcuno lo veda). Tra le tante cose la Koll ha raccontato di una lotta con un demone, forse il Diavolo.

“Certo che il Diavolo esiste. Che volto ha? Io non ho visto il suo viso. Io sono stata aggredita fisicamente, questo sì. Mi è salito sul corpo e mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi. Quindi era uno spirito, non l’ho visto, lo spirito non si vede. Però si sente e ho sentito anche l’odio che ha nei confronti dell’uomo e del corpo dell’uomo, l’accanimento che ha. E in quel momento io penso sia stato dio stesso ad aiutarmi. Perché mi ricordai di un film che avevo visto da ragazzina, appunto i primi film da adolescente quando andavo al cinema: L’esorcista. Mi ricordai che il sacerdote teneva fra le mani il crocefisso e quindi presi il crocefisso fra le mani e gridai il Padre Nostro. Io penso che mi ha ispirato Dio perché nel Padre Nostro noi diciamo ‘Liberaci dal Male’. Io di solito preferivo pregare l’Ave Maria, eppure in quel caso pregai il Padre Nostro e dio ha operato questa liberazione”.

Adesso devo farvi una confessione, spesso sogno Lucifero…



Claudia Koll e l’aggressione subita dal Demonio.

Domani 28 settembre in seconda serata su Rai2, Claudia Koll sarà ospite della terza puntata del programma condotto da Pierluigi Diaco. Ecco un breve stralcio dell’intervista in cui la protagonista parlerà anche del suo rapporto con la fede. (credits video: @RaiPlay)#tisento pic.twitter.com/8QXw3gejK1 — Tvblog.it (@tvblogit) September 27, 2021

La storia di vita di Claudia Koll mi affascina moltissimo. Un cambiamento netto e radicale: da donna di spettacolo a donna di fede. Trovo che sia un’anima buona anche se nei suoi occhi ci vedo tanta malinconia. #tisento — Anna (@Anna50732053) September 28, 2021