Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Claudia Gerini che ha lasciato il mondo del web senza parole. La figlia della celebre attrice, Rosa, frequenterà il college NYU. Alla luce di questo, la donna si è mostrata molto orgogliosa sui social pubblicando una dedica sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente per Claudia Gerini è giunta una bellissima notizia. Sua figlia Rosa, nata dalla relazione con Alessandro Enginoli frequenterà la New York University. Si tratta di una delle università più prestigiose e ambite del mondo. A rendere pubblico l’annuncio sui social è stata la stessa attrice la quale si è mostrata a tutti i suoi fan piena di felicità.

Senza alcuna ombra di dubbio, Claudia Gerini è una delle attrici più amate e stimate all’interno del cinema italiano. Il celebre personaggio televisivo ha due figlie: Rosa, la primogenita frutto del matrimonio con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli e Linda, nata dalla relazione con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino.

Per quanto riguarda Rosa Enginoli, la primogenita ha 17 anni e presto si trasferirà nella città di New York per frequentare la New York University. L’annuncio è giunto da sua madre la quale ha pubblicato una foto che ritrae laragazza guardare con stupore la lettera di ammisione:

Abbiamo ricevuto la conferma! Mia figlia frequenterà il college NYU. Era così difficile entrare!

Claudia Gerini: le commoventi parole per sua figlia Rosa

L’attrice si è detta profondamente orgogliosa di sua figlia. La soddisfazione per aver ricevuto una notizia del genere è immensa. La donna, rivolgendosi direttamente a Rosa, nella didascalia ha scritto:

Ma tu ce l’hai fatta. Sei la mia grande, immensa soddisfazione, sei la mia dolce e forte guerriera, sei bella , talentuosa, piena di fascino… Conquisterai tutti. Complimenti per questo successo.

Inutile dire che il post della Gerini ha fatto il boom di like. Il suo gesto è stato molto apprezzato da tutti i suoi fan i quali non ci hanno pensato due volte a scrivere commenti di congratulazioni. Anche alcune colleghe dell’attrice, tra cui Elena Santerelli, Cristina Capotondi e Anna Ferzetti. si sono complimentate con Rosa,