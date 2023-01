Claudia Gerini e Tommaso Zorzi, lo scontro a Boomerissima non è stato tagliato in fase di montaggio

Ieri sera è andata in onda la tanto agognata prima puntata di Boomerissima, registrata lo scorso 14 dicembre. L’unico gossip trapelato da chi ha assistito a quella famosa registrazione che si è tenuta presso gli studi Fabrizio Frizzi a Roma è stato lo scontro fra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi.

Ecco cosa aveva scritto TvBlog a riguardo:

“Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, non sarebbero mancati momenti di tensione tra alcuni dei protagonisti della nuova trasmissione prodotta dalla Rai insieme a Banijay. In particolare ci sarebbero state scintille tra Tommaso Zorzi (millenial) e Claudia Gerini (boomer). Lo scaxxo, come lo definisce chi era presente alla lunga registrazione, si sarebbe consumato al momento dell’arringa finale dell’ex gieffino, che tirando in ballo, tra il serio e il faceto, i filtri che vengono usati su TikTok e sugli altri social avrebbe fatto indispettire l’attrice”.

Un confronto “molto acceso” che davanti le telecamere “sarebbe rimasto entro toni civili“, ma che “non è da escludere che possa essere tagliato in toto o in parte in fase di montaggio, anche perché gli attriti tra i due ospiti di Alessia Marcuzzi pare non si siano placati dietro le quinte, o almeno non immediatamente“.

Claudia Gerini e Tommaso Zorzi, l’arringa su TikTok indispettisce l’attrice

Chi come me ha guardato la prima puntata di Boomerissima si è però accorto che quel discusso scaxxo – citato e confermato anche da Alessia Marcuzzi durante la conferenza stampa – non è stato affatto tagliato in fase di montaggio, anzi. Dopo aver vinto e ricevuto la coppa della puntata, Claudia Gerini si è infatti rifiutata di dare la mano a Tommaso Zorzi limitandosi a baciare sulle guance Valentina Romani di Mare Fuori. E tutto sarebbe nato proprio durante l’arringa finale quando Zorzi ha ironizzato sui boomer parlando di filtri sulle foto Instagram e TikTok.