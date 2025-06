Claudia Gerini e Riccardo: amore e passione a Pantelleria

Claudia Gerini e il suo compagno Riccardo Sangiuliano si sono concessi una romantica “tre giorni” a Pantelleria, immersi in un’atmosfera di intimità e vivacità. L’attrice, descritta come splendida e innamorata, ha regalato uno dei primi topless della stagione, mentre si godono la vista dal Dream Resort, caratterizzato da dammusi su Cala Tramontana. I due frequentano il ristorante Le Cale, noto per le specialità locali. Durante il soggiorno, si sono dedicati a momenti di dolcezza e tenerezza, tra massaggi e scambi affettuosi.

Claudia ha voluto rinfrescarsi nel mare calmo, scelto per fare il bagno, ed ha optato per un costume intero “arrotolato” per meglio godere del refresco del Mediterraneo. La presenza di Riccardo, ex marito di Nathalie Caldonazzo e cugino dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, ha portato nuova gioia nella vita di Claudia, che dopo un periodo da single ha ritrovato la voglia di condividere momenti speciali.

Attualmente, l’attrice è anche presente su Netflix con la serie “Sara – La donna nell’ombra”, tratta dalla saga di Maurizio de Giovanni. In una sua intervista, Claudia ha dichiarato di essere felice e di voler continuare a far felice Riccardo, evidenziando il loro legame profondo e la serenità che stanno vivendo insieme.

