Claudia e Wax: lei viene eliminata da Amici, ma lui non saluta

Claudia Bentrovato e Wax hanno avuto una storia all’interno di Amici 22, ma quando lei è stata eliminata durante una sfida con un’aspirante allieva Isobel Kinnear, tutti l’hanno abbracciata…tranne lui.

I due hanno avuto vari alti e bassi all’interno della Casetta di Amici, ma l’ultima volta che li abbiamo visti insieme stavano limonando su un divano. Per questo motivo tutti i fan della trasmissione si aspettavano un bacio fra i due o quantomeno un saluto “da fidanzati”. E invece niente.

Quando Claudia è stata chiamata a lasciare lo studio, tutta la classe è scesa ad abbracciarla e Cricca si è pure mostrato con le lacrime agli occhi, ma Wax non è stato pervenuto. È sì sceso insieme ai suoi compagni, ma si è limitato a concedere a quella che teoricamente è la sua fidanzata “un abbraccio di gruppo”.

Che i due si siano lasciati?

Wax che ha corso per salutare Ascanio ma non per Claudia💀 #amici22

Circa tre settimane fa i due si sono lasciati su volere della ballerina che ha accusato Wax di non cercarla mai. Lui, passivamente, aveva accettato la rottura.

“Io queste cose non le conosco, non so come comportarmi” – ha risposto Wax – “Per me il mio atteggiamento è naturale. Una cosa di te che mi fa stare bene è quando ti guardo. Te lo giuro. Mi dà tanta calma questa cosa. Non l’avevo mai trovata in nessuna. Se poi le cose non sono andate bene, succede, basta”.