Claudia e Ste sono la prima coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island, in onda da fine giugno con Filippo Bisciglia.

Claudia ha 26 anni ed è fidanzata con Ste da quattro anni e mezzo. I due si sarebbero dovuti sposare il primo agosto dell’anno scorso, ma a causa della pandemia hanno dovuto rimandare, quindi – se i due ce li troviamo ora a Temptation Island – è colpa del Covid, possiamo dirlo a voce alta.

“Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure” – ha dichiarato Claudia; “Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”, ha risposto Ste.

Il viaggio nei sentimenti sta per iniziare e noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno le sei coppie che metteranno alla prova la loro relazione! Siete pronti? Filippo Bisciglia vi aspetta PROSSIMAMENTE in prima serata su Canale 5 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/EVpkzLUEfK

