Claudia dopo Amici ringrazia l’ex fidanzato ma non cita Wax

Claudia Bentrovato è stata eliminata da Amici lo scorso sabato e in questi giorni è tornata sui social dove ha ammesso di aver parecchio rosicato. Al suo posto è entrata la ballerina australiana Isobel Kinnear che ha scelto di lavorare con la professoressa Alessandra Celentano.

“Non farò finta di stare bene, non ha senso” – ha esordito Claudia su Instagram – “Mi dispiace molto non essere uscita per la ballerina che sono e di non averne più la possibilità“. La ballerina si è poi lasciata andare a una serie di ringraziamenti pubblici. “Volevo solo ringraziare nuovamente tutte le persone che mi hanno aiutata li dentro, che non sono poche“. Fra i tanti nomi fatti: Raimondo Todaro, Luca Zanforlin, vari ballerini professionisti come Simone Nolasco, Giulia Stabile, Elena D’Amario e Francesca Tocca e “per non parlare dei fisioterapisti, della pazienza della costumista e di tutta la redazione pronta ad ascoltare ogni nostra esigenza, siete fantastici“.

Claudia ringrazia Samuele Barbetta, il suo ex fidanzato

La ballerina ha poi ringraziato pubblicamente anche il suo ex fidanzato, il coreografo (ed ex concorrente di Amici, Samuele Barbetta). “Poi c’è lui Samuele, che in qualche modo arriva sempre nel momento del bisogno a ricordarmi che va tutto bene e mi fa sentire a casa ovunque mi trovi 🌻”. I ringraziamenti poi terminano così: “Ai miei compagni, che non ho avuto l’opportunità di salutare per bene, volevo dire che sento tanto la vostra mancanza… vi ho ancora dentro le tasche del giubbotto“.

Wax non pervenuto.

E pensare che fino al giorno prima di uscire dalla scuola i due stavano così: