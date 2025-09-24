Claudia Cardinale, un’icona del cinema italiano senza tempo

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Claudia Cardinale, attrice leggendaria, avvenuta a 87 anni nella sua casa in Francia. La sua carriera ha attraversato diverse epoche, segnando in modo indelebile il cinema italiano e internazionale.

Nata a Tunisi da una famiglia siciliana, la sua avventura artistica ebbe inizio nel 1957, quando vinse un concorso di bellezza, che la portò in Italia. Dopo ruoli iniziali, come in “I soliti ignoti”, si affermò rapidamente come una delle attrici più richieste del periodo d’oro del cinema italiano.

Tra i film più iconici di Cardinale ci sono “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, dove interpretò Angelica, simbolo di un’epoca di cambiamento, e “8½” di Federico Fellini, dove incarnò un ideale di femminilità enigmatica. Un altro capolavoro è “C’era una volta il West” di Sergio Leone, in cui recitò nei panni di Jill McBain, una donna forte in un contesto maschile.

Non si limitò però solo ai film drammatici. In “Bello, onesto, emigrato Australia…,” al fianco di Alberto Sordi, dimostrò la sua versatilità cimentandosi in una commedia che trattava temi sociali. Collaborò anche con registi di fama internazionale come Werner Herzog e Blake Edwards, consolidando la sua presenza in produzioni sia italiane che americane.

Claudia Cardinale ha sempre mantenuto un forte legame con l’Italia, utilizzando la sua fama per sostenere cause sociali. Negli ultimi anni, pur riducendo le apparizioni, ha continuato a ricevere riconoscimenti per la sua carriera straordinaria. La sua morte ha suscitato un vasto cordoglio, ma il suo ereditario artistico continuerà a vivere, influenzando nuove generazioni di artisti.