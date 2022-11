Claudia Cardinale: ''Inaccettabile rifiuto accoglienza governo italiano a migranti''

Claudia Cardinale scende in campo e parlando con l’Adnkronos prende posizione sul ”dramma del Mediterraneo” sul fronte migranti, richiamando il governo italiano al ”dovere dell’accoglienza”. ”Il rifiuto del governo italiano non è accettabile – sottolinea la leggenda vivente del cinema italiano e mondiale – Chiedere maggiore aiuto ai paesi Europei non può giustificare il rifiuto dell’Italia. Batte come sempre alla porta dell’attualità il dramma in atto nel Mediterraneo – prosegue la Cardinale – come italiana residente ormai da anni in Francia non posso che preoccuparmi delle tensioni tra i due governi. La politica Europea deve approfondire una gestione comune di questa emergenza che si dilunga nel tempo e che continuerà ad essere una emergenza fin quando non ci sarà un comune e rispettato accordo di collaborazione”. Infine l’attrice ricorda: ”Sono nata nel Mediterraneo da genitori Italiani immigrati in Africa del nord e sono particolarmente sensibile alla questione dell’accoglienza. L’aiuto dell’Italia deve servire da esempio agli altri paesi. Solo così possiamo immaginare un dialogo costruttivo”, conclude la Cardinale.

(di Alisa Toaff)