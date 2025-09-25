Claudia Cardinale: icona del cinema italiano nel mondo

Claudia Cardinale è un simbolo di bellezza e talento del cinema italiano. La sua carriera, che abbraccia oltre sei decenni, è iniziata nel 1958 con il film “I soliti ignoti” e l’ha vista protagonista in più di 120 pellicole tra Italia, Francia e Stati Uniti.

Il professor Gino Moliterno, esperto di cinema italiano, sottolinea che l’immagine più memorabile della Cardinale è quella di Angelica ne “Il Gattopardo”, che l’ha resa iconica. Sebbene il termine “diva” le si addicesse, la Cardinale non si identificava pienamente in esso.

Durante la sua carriera, ha ricevuto riconoscimenti importanti come un Leone d’Oro alla carriera, tre David di Donatello, un David Speciale e quattro Nastri d’Argento. Tuttavia, oltre ai premi, Claudia Cardinale ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico mondiale.

Giovanni Porta, ascoltatore da Brisbane, ricorda con affetto il periodo in cui la Cardinale era in Australia per le riprese del film “Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata”. Si tratta di una commedia cult che narra le avventure di Amedeo, un emigrato italiano. Giovanni racconta che, a 15 anni, suo padre, un grande ammiratore dell’attrice, si dedicava a seguirla sul set, trascurando anche i lavori in fattoria.

Il professor Moliterno aggiunge che la presenza della Cardinale, sulle copertine dei giornali australiani, ha rappresentato per il pubblico locale un legame con l’immagine romantica e sensuale dell’Italia, evocativa di film di registi come Fellini.