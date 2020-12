Il vaccino è arrivato e tutto è pronto per il V Day di domani: “Abbiamo effettuato un sopralluogo nella zona di stoccaggio – conferma l’assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato – e tutto funziona perfettamente”.

Sarà una giornata simbolica che vedrà le donne protagoniste: la prima ad essere vaccinata a Roma sarà l’infermiera Claudia Alivernini, 29enne che lavora proprio allo Spallanzani; in Lombardia toccherà invece a due lavoratrici del Niguarda di Milano – l’operatrice socio-sanitaria Adele Gelfo e l’addetta alle pulizie Grazia Presta – e a Annalisa Malara, l’anestesista che ha scoperto il paziente uno, Mattia, all’ospedale di Codogno. Anche a Napoli il primo vaccinato sarà una donna, Filomena Ricciardi, medico del pronto soccorso del Cardarelli.

“Vaccinarsi è un atto d’amore e di responsabilità nei confronti della collettività” dice emozionata l’infermiera Claudia Alivernini. “Con orgoglio rappresento tutti gli operatori sanitari che come me sono stati in prima linea durante questa pandemia”.

Claudia Alivernini lavora in un reparto di malattie infettive ma in questi mesi di emergenza Covid ha anche curato a domicilio molti anziani. E’ laureata in Scienze infermieristiche alla Sapienza di Roma e la disponibilità a lavorare nelle unità mobili Uscar (le Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale) l’ha portata, oltre all’esperienza in reparto, ad assistere anche anziani malati nelle loro case. Nonostante l’intensa attività lavorativa sta proseguendo il suo percorso formativo con un master in infermieristica forense.

E la giovane infermiera non sarà l’unica ad essere vaccinata domenica mattina allo Spallanzani. Ci saranno anche due medici, una ricercatrice e un operatore socio-sanitario. Sempre in giornata ci sarà la volta di 50 medici, tra cui il coordinatore delle Uscar e vice segretario della Fimmg Pier Luigi Bartoletti, e altrettanti infermieri delle Uscar del Lazio. Saranno gli operatori sanitari che poi procederanno a loro volta a vaccinare il personale e gli anziani delle Rsa dove, da programma, la vaccinazione dovrebbe partire la prossima settimana. Dopo la prima dose di domenica è prevista una seconda dose di vaccino a distanza di 21 giorni.

Dopo il Vaccine day, le successive dosi arriveranno direttamente dalla fabbrica della Pfizer nei 300 luoghi di somministrazione indicati dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e a quel punto partirà davvero la campagna vaccinale vera e propria per operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa. Con un occhio costante all’andamento dei numeri dell’epidemia poiché una risalita della curva rallenterebbe le vaccinazioni. E i dati non sono del tutto rassicuranti: oltre 19mila casi, altre 459 vittime in 24 ore e soprattutto un rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati che torna a salire al 12,5%, Ben tre punti in più di giovedì.