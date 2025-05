Claude 4: Scopri i Nuovi Modelli di Intelligenza Artificiale

Anthropic ha lanciato i modelli di intelligenza artificiale Claude 4, che includono Claude Opus 4 e Claude Sonnet 4, pensati per usi differenti. Claude Opus 4 è progettato per attività complesse, offrendo prestazioni elevate e ragionamento profondo, mentre Claude Sonnet 4 è ottimizzato per l’efficienza e l’accessibilità nel quotidiano, garantendo risposte rapide e migliori capacità di comprensione rispetto al precedente Sonnet 3.7.

Entrambi i modelli introducono una novità chiamata “pensiero esteso con uso di strumenti”, che consente di alternare ragionamento interno e accesso a informazioni esterne, come Internet, per risposte più complete. Possiedono anche una memoria evoluta, permettendo loro di conservare informazioni tra diverse sessioni. Claude Sonnet 4 è accessibile agli utenti gratuiti, mentre Opus 4 è disponibile nei piani a pagamento avanzati.

In ambito dello sviluppo software, Claude 4 offre il sistema Claude Code, che integra gli strumenti nel terminale e nei principali ambienti di sviluppo. Le nuove funzionalità delle API includono l’esecuzione di codice e la gestione di file, aumentando le possibilità di personalizzazione.

Significativa è la riduzione del 65% nel ricorso a scorciatoie logiche e risposte imprecise rispetto ai modelli precedenti, un aspetto cruciale per applicazioni sensibili.

Opus 4 si distingue nel suo campo, eccellendo nei benchmark come SWE-bench e Terminal-bench, grazie alla sua capacità di gestire compiti lunghi con continuità. Sonnet 4, pur meno potente, mantiene un buon equilibrio tra velocità e precisione, risultando efficace per gli utenti quotidiani.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it