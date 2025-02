Claude 3.7 Sonnet: Il Nuovo Modello AI di Anthropic con Ragionamento ‘Ibrido’ – Cosa Implica?

Claude 3.7 Sonnet è il nuovo modello di intelligenza artificiale di Anthropic, caratterizzato da un innovativo sistema di ragionamento “ibrido” che alterna risposte rapide ad analisi più approfondite, migliorando le prestazioni in vari ambiti come matematica e programmazione. Gli utenti possono personalizzare la durata dell’elaborazione tramite API, con il modello disponibile su diverse piattaforme, inclusi piani gratuiti e premium. Tuttavia, la modalità di pensiero estesa non è accessibile agli account gratuiti.

Inoltre, Claude Code è un nuovo strumento progettato per assistere gli sviluppatori, semplificando la scrittura e la gestione del codice con prestazioni eccellenti nella programmazione e nella gestione di flussi di lavoro complessi. I test, tra cui quello nel videogioco Pokémon Rosso, mostrano significativi miglioramenti rispetto alle versioni precedenti, evidenziando capacità avanzate di pianificazione e problem-solving.

L’architettura di Claude 3.7 integra ragionamento rapido e approfondito, ispirandosi al cervello umano per creare un’esperienza utente fluida. Gli sviluppatori possono gestire un “budget per il pensiero” attraverso API, ottimizzando tempo e costi. La comprensione e generazione del codice sono state perfezionate, portando a risultati più accurati e richiedendo meno correzioni rispetto ai modelli precedenti.

Inoltre, la sicurezza è stata migliorata: Claude 3.7 può distinguere tra richieste legittime e dannose, riducendo i rifiuti ingiustificati del 45% e proteggendo il sistema da attacchi informatici. Claude Code offre funzionalità avanzate come la modifica di repository e l’esecuzione di test, rendendolo un assistente digitale fondamentale per i programmatori e migliorando l’efficienza dello sviluppo.