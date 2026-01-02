9.6 C
Classifiche musicali italiane settimana 52

Classifiche musicali italiane settimana 52

È tempo di scoprire i dati divulgati da Fimi per la settimana numero 52, che includono le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili. I dati sono stati pubblicati dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Nella classifica degli album, “Christmas” di Micheal Bublè si è imposto nella top10. Tra i singoli, “Lat’s Christmas” degli Wham! è tornato in vetta. Nella chart dedicata ai vinili, ai cd e alle musicassette, “Wish You Were Here (50Th Anniversary Edition)” dei Pink Floyd è rimasto al primo posto.

Le classifiche complete della settimana 52 sono le seguenti:

Top10 Album:
1. “Christmas” – Micheal Bublè (+9)
2. “Tutta vita (sempre)” – Olly (+2)
3. “Wish You Were Here (50Th Anniversary Edition)” – Pink Floyd (-2)
4. “Elsewhere” – Gemitaiz (-2)
5. “Gloria” – Paky (-2)
6. “Ultimo Live Stadi 2025” – Ultimo (-1)
7. “Obrit Orbit” – Caparezza (+5)
8. “Tutti i nomi del diavolo” – Kid Yugi (+1)
9. “Cremonini Live25” – Cesare Cremonini (+5)
10. “Niuiorcherubini” – Jovanotti (new entry)

Top10 Singoli:
1. “Lat’s Christmas” – Wham! (+2)
2. “All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey (-1)
3. “Jingle Bell Rock” – Bobby Helms (+1)
4. “Rockin’ Around The Christmas Tree” – Brenda Lee (+5)
5. “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” – Dean Martin (+5)
6. “Feliz Navidad” – Josè Feliciano (+5)
7. “Coming Home” – Marco Mengoni (+5)
8. “L’amore non mi basta” – Emma (-6)
9. “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” – Micheal Bublè (+8)
10. “Sleigh Ride” – The Ronettes (+9)

Top10 Vinili, cd e musicassette:
1. “Wish You Were Here (50Th Anniversary Edition)” – Pink Floyd (=)
2. “Obrit Orbit” – Caparezza (+4)
3. “Niuiorcherubini” – Jovanotti (new entry)
4. “The Dark Side Of The Moon (50Th Anniversary Edition)” – Pink Floyd (+4)
5. “Nuje” – Gigi D’Alessio (new entry)
6. “Una storia importante” – Eros Ramazzotti (+1)
7. “Elsewhere” – Gemitaiz (-5)
8. “Tutti i nomi del diavolo” – Kid Yugi (=)
9. “Ultimo Live Stadi 2025” – Ultimo (-5)
10. “Vasco Live 2025 – The Essentials” – Vasco Rossi (=)

