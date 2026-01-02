Classifiche musicali italiane settimana 52

È tempo di scoprire i dati divulgati da Fimi per la settimana numero 52, che includono le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili. I dati sono stati pubblicati dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Nella classifica degli album, “Christmas” di Micheal Bublè si è imposto nella top10. Tra i singoli, “Lat’s Christmas” degli Wham! è tornato in vetta. Nella chart dedicata ai vinili, ai cd e alle musicassette, “Wish You Were Here (50Th Anniversary Edition)” dei Pink Floyd è rimasto al primo posto.

Le classifiche complete della settimana 52 sono le seguenti:

Top10 Album:

1. “Christmas” – Micheal Bublè (+9)

2. “Tutta vita (sempre)” – Olly (+2)

3. “Wish You Were Here (50Th Anniversary Edition)” – Pink Floyd (-2)

4. “Elsewhere” – Gemitaiz (-2)

5. “Gloria” – Paky (-2)

6. “Ultimo Live Stadi 2025” – Ultimo (-1)

7. “Obrit Orbit” – Caparezza (+5)

8. “Tutti i nomi del diavolo” – Kid Yugi (+1)

9. “Cremonini Live25” – Cesare Cremonini (+5)

10. “Niuiorcherubini” – Jovanotti (new entry)

Top10 Singoli:

1. “Lat’s Christmas” – Wham! (+2)

2. “All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey (-1)

3. “Jingle Bell Rock” – Bobby Helms (+1)

4. “Rockin’ Around The Christmas Tree” – Brenda Lee (+5)

5. “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” – Dean Martin (+5)

6. “Feliz Navidad” – Josè Feliciano (+5)

7. “Coming Home” – Marco Mengoni (+5)

8. “L’amore non mi basta” – Emma (-6)

9. “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” – Micheal Bublè (+8)

10. “Sleigh Ride” – The Ronettes (+9)

Top10 Vinili, cd e musicassette:

1. “Wish You Were Here (50Th Anniversary Edition)” – Pink Floyd (=)

2. “Obrit Orbit” – Caparezza (+4)

3. “Niuiorcherubini” – Jovanotti (new entry)

4. “The Dark Side Of The Moon (50Th Anniversary Edition)” – Pink Floyd (+4)

5. “Nuje” – Gigi D’Alessio (new entry)

6. “Una storia importante” – Eros Ramazzotti (+1)

7. “Elsewhere” – Gemitaiz (-5)

8. “Tutti i nomi del diavolo” – Kid Yugi (=)

9. “Ultimo Live Stadi 2025” – Ultimo (-5)

10. “Vasco Live 2025 – The Essentials” – Vasco Rossi (=)