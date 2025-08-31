Classifiche Fimi: Olly e Baby Gang tra i più venduti in Italia

24.3 C
Le classifiche Fimi della settimana evidenziano i successi musicali più recenti. Tra gli album, Olly si riconferma al primo posto con “Tutta vita”, mentre nel settore dei singoli, Baby Gang conquista la vetta con “Kriminal”.

Analizzando la top ten degli album più venduti, troviamo:

1. Olly – Tutta vita
2. Bad Bunny – Debì tirar Mas fotos
3. Sfera Ebbasta & Shiva – Santana Money Gang
4. Geolier – Dio lo sa Atto II
5. Alfa – Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato
6. Lazza – Locura
7. Bresh – Mediterraneo
8. Ultimo – Ultimo live stadi 2024
9. Pinguini Tattici Nucleari – Hello world
10. Luchè – Il mio lato peggiore

Passando ai singoli più venduti, la classifica è la seguente:

1. Baby Gang – Kriminal
2. Alfa e Manu Chao – A me mi piace
3. Anna – Desolee
4. Samurai Jay e Vito Salamanca – Halo
5. Elodie & Sfera Ebbasta – Yakuza
6. W Sound – La plena
7. Serena Brancale & Alessandra Amoroso – Serenata
8. Banfi feat Sheridan – Bam Bam
9. Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali – Bottiglie vuote
10. Fabri Fibra e Tredici Pietro – Che gusto c’è

Queste classifiche offrono uno spaccato interessante sulle tendenze musicali attuali.

