Classifiche di canto e ballo e voti dei professori ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici, Maria De Filippi ha mostrato ai ragazzi le classifiche di canto e ballo (con i relativi voti degli insegnanti). I più turbati dalle loro posizioni sono stati Chiara e Nicholas, ultimi nel ballo, che hanno ricevuto voti bassi anche dai loro insegnanti. La ballerina ha avuto un momento di sconforto: “Mi si sono smontate tutte le certezze che avevo fino ad adesso. Sono crollata, ma devo farmi forza. Qui dentro posso e devo anche crescere“.

Classifiche di canto e ballo.

Ballo.

1 Dustin (Celentano 8, Todaro 7,5, Emanuel 8)

1 Marisol (9, 6,5, 8)

2 Sofia

3 Kumo

4 Gaia (4, 7,5, 5+)

5 Elia (4, 4,5, 7-)

6 Simone (4, 4, 7)

7 Chiara (3, 4, 6)

7 Nicholas (3, 6, 4)

Canto.

1 Matthew (Rudy 9 Lorella 6,5 Anna 8)

2 Mew (6,5, 7,5, 9)

2 Lil Jolie (9,7,7)

3 Holden (9, 8-, 5,5)

4 Petit (9,7, 5,5)

5 Stella (6+, 6,6, 7)

6 Ezio (5-, 7, 7,5)

7 Holy Francesco (5-, 8,5, 😎

8 Sarah (6, 7+, 4,5)

9 Spacehippiez (7, 7, 3)

10 Mida (6, 8-, 3)

Le spiegazioni di Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Nicholas e Chiara, gli ultimi due della classifica di ballo, hanno incontrato i loro prof per avere delle spiegazioni.

Todaro ha spiegato come mai ha dato solo un sei al suo alunno: “Io ti ho dato il banco e per farlo ho deciso di darti un sei, ma sapevi che c’erano delle problematiche. Studi da due anni e ci sta tutta che tu abbia bisogno di tempo. Qui dentro devi darti da fare e studiare tutto quello che non hai avuto la possibilità di imparare fuori. Però insieme ce la possiamo fare quindi non ti abbattere“.

Anche Emanuel Lo ha motivato il suo sei a Chiara: “Tu hai un mondo che ti appartiene e in cui tu credi quando balli. La parte che non mi convince e che a me serve in un percorso come Amici. Mi manca tutta la parte tecnica. Tutto ciò che è tecnico mi manca. Certe cose vanno fatte bene. Deve essere uguale all’aspetto espressivo e al mondo interiore. Sono due aspetti che devono essere bilanciati. Devi spingere di più e devi farmi vedere che la crescita c’è e che la farai velocemente. Altrimenti sarai bassa anche nelle prossime classifiche“.