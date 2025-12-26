Classifica WTA donne 2025

La stagione del circuito WTA si è chiusa con la conferma delle prime tre della classifica, ovvero Sabalenka, Swiatek e Gauff. Queste tre tenniste hanno dominato la scena del tennis femminile e hanno mantenuto le loro posizioni nel ranking di fine anno.

Nella Top Ten di fine anno, dominano le statunitensi con quattro giocatrici tra le prime sette. Ci sono state quattro novità: Anisimova, Keys, Andreeva e Alexandrova. Sono uscite Quinwen Zheng, Navarro, Kasatkina e Krejcikova.

La campionessa bielorussa Sabalenka ha chiuso in testa per il secondo anno di fila, superando quota diecimila punti. Ha vinto quattro tornei, tra cui il suo quarto grande titolo della carriera a New York.

Swiatek sembra aver perso la lucidità e la cattiveria delle sue stagioni migliori, vincendo appena tre tornei e non essendo mai in corsa per riprendersi il numero 1 in classifica. Ha vinto comunque il suo sesto Slam a Wimbledon.

Gauff ha chiuso per il terzo anno di fila al terzo posto, dopo aver vinto a sorpresa gli Open di Francia. Ha dimostrato di saper battere le due campionesse che la precedono e ha ancora 21 anni.

Anisimova ha compiuto grandi progressi, partita dal 36º posto del ranking e ha dimostrato di avere definitivamente cancellato la crisi che l’aveva portata a lasciare il circuito per quasi un anno. Ha vinto due tornei e ha raggiunto la finale a Londra e New York.

Rybakina ha ingranato un’altra marcia dopo un travagliato rapporto con i suoi coach e ha vinto il trionfo nelle Finals. Ha preso a pallate tre delle quattro atlete che la precedono in classifica e potrebbe essere la più accreditata a dare fastidio nel 2026 al terzetto di testa.

Le altre tenniste che hanno chiuso nella Top Ten sono Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini, Mirra Andreeva e Ekaterina Alexandrova. Ognuna di loro ha avuto una stagione con risultati altalenanti, ma con alcuni successi e piazzamenti importanti.