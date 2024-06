Classifica Tormentoni Estivi 2024: da Gaia e BigMama a Elodie e Baby K

In questi mesi estivi, oltre le certificazioni dei singoli sanremesi, seguirò anche le classifiche e le certificazioni dei tormentoni estivi 2024 (o dei presunti tali) che sono stati pubblicati. Da Elettra Lamborghini al ritorno di Benji & Fede, passando per Baby K fino ad arrivare a Fedez con Emis Killa, Elodie, Annalisa con Tananai, i Coma_Cose, Tony Effe con Gaia e Alessandra Amoroso con BigMama. Ma non solo.

Gaia e Tony Effe sono perfetti insieme nel nuovo singolo https://t.co/UPiBIbYDuS — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 23, 2024

Al momento nessun singolo ha ottenuto alcuna certificazione (è ancora presto), ma questa è la classifica attuale:

Tormentoni estivi 2024, la classifica FIMI della prima settimana di giugno

1) Tony Effe e Gaia – Sesso e Samba

3) Fedez e Emis Killa – Sexy Shop

4) Anna – 30°C

16) Angelina Mango – Melodrama

19) Elodie – Black Nirvana

26) Alessandra Amoroso e BigMama – Mezzo Rotto

52) The Kolors – Karma

59) Coma_Cose – Malavita

66) Emma – Femme Fatale

L’andamento in classifica FIMI dei tormentoni estivi 2024 (in verde quando salgono, in rosso quando scendono)

Alessandra Amoroso e BigMama – Mezzo Rotto | debutto alla #26

Angelina Mango – Melodrama | debutto alla #23, seconda settimana alla #16

Arisa – Baciami Stupido | *mai entrato in classifica*

Baby K – Fino Al Blackout | *mai entrato in classifica*

Coma_Cose – Malavita| debutto alla #89, seconda settimana alla #72, terza settimana alla #59

Elodie – Black Nirvana | debutto alla #19

Emma – Femme Fatale | debutto alla #98, seconda settimana alla #90, terza settimana alla #66

Fedez e Emis Killa – Sexy Shop | debutto alla #3

Paola & Chiara – Festa Totale | *mai entrato in classifica*

The Kolors – Karma | debutto alla #81, seconda settimana alla #70, terza settimana alla #73, quarta settimana alla #54, quinta settimana alla #52

Tony Effe e Gaia – Sesso e Samba | debutto alla #10, seconda settimana alla #1

Le certificazioni

Al momento non è stato certificato nessun singolo.