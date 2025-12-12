Classifica Spotify Italia

È disponibile lo Spotify Wrapped e la piattaforma di streaming ha annunciato la classifica degli artisti e delle canzoni più ascoltate in Italia e al mondo.

Gli artisti più ascoltati in Italia sono Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Geolier, Marracash, Tony Boy, Olly, Lazza, Artie 5ive e Kid Yugi, mentre le artiste più ascoltate sono Anna, Elodie, Rose Villain, Taylor Swift, Lady Gaga, Annalisa, Elisa, Billie Eilish, Giorgia e Rihanna.

Gli artisti italiani più ascoltati all’estero sono Måneskin, Gabry Ponte, Ludovico Einaudi, Damiano David, Laura Pausini, Meduza, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Gigi D’Agostino e Baby Gang. Le canzoni più ascoltate in Italia sono “Balorda nostalgia” di Olly, Juli, “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro, “Neon” di Sfera Ebbasta e Shiva, “La Plena – W Sound 05” di W Sound, Beéle, Ovy On The Drums, “DtMF” di Bad Bunny, “La cura per me” di Giorgia, “Ora che non ho più te” di Cesare Cremonini, “Per due come noi” di Olly, Angelina Mango, Juli, “Battito” di Fedez e “Scarabocchi” di Olly, Juli.

Gli album più ascoltati in Italia sono “Tutta vita (Sempre)” di Olly, Juli, “Dio Lo sa” di Geolier, “Santana Money Money Gang” di Sfera Ebbasta e Shiva, “Debí tirar más fotos” di Bad Bunny, “La bellavita” di Artie 5ive, “Locura” di Lazza, “Tropico Del Capricorno” di Guè, “Tutti i Nomi del Diavolo” di Kid Yugi, “Vera Baddie” di Anna e “Hello World” dei Pinguini Tattici Nucleari. I podcast più ascoltati in Italia sono “Elisa True Crime”, “Indagini”, “Stories”, “Passa dal BSMT”, “One More Tim di Luca Casadei”, “La Zanzara”, “Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia”, “Supernova”, “Pulp Podcast” e “The Essential”.

Gli artisti più ascoltati nel mondo sono Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh e Fuerza Regida. Le canzoni più ascoltate nel mondo sono “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars, “Birds of a Feather” di Billie Eilish, “Apt.” di ROSÉ e Bruno Mars, “Ordinary” di Alex Warren, “DtMF” di Bad Bunny, “Back to Friends” di Sombr, “Golden” di Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, KPop Demon Hunters Cast, “Luther (with Wza)” di Kendrick Lamar e SZA, “That’s So True” di Gracie Abrams e “Wildflower” di Billie Eilish. Gli album più ascoltati nel mondo sono “Debí tirar más fotos” di Bad Bunny, “KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)” di KPop Demon Hunters Cast, Huntr/X, Saja Boys, “Hit Me Hard and Soft” di Billie Eilish, “SOS Deluxe: LANA” di SZA, “Short n’ Sweet” di Sabrina Carpenter, “Mayhem” di Lady Gaga, “You’ll Be Alright, Kid” di Alex Warren, “I’m The Problem” di Morgan Wallen, “GNX” di Kendrick Lamar e “Un Verano Sin Ti” di Bad Bunny. I podcast più ascoltati nel mondo sono “The Joe Rogan Experience”, “The Diary Of A CEO with Steven Bartlett”, “The Mel Robbins Podcast”, “Call Her Daddy”, “This Past Weekend w/ Theo Von”, “Huberman Lab”, “Crime Junkie”, “Modern Wisdom”, “On Purpose with Jay Shetty” e “The Tucker Carlson Show”.