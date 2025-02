Classifica provvisoria di Sanremo 2025: la reazione dei biglietti

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2025, la giuria composta da membri della sala stampa, della TV e del web ha votato i big in gara, creando una classifica provvisoria. Carlo Conti ha annunciato i primi cinque classificati, senza seguire un ordine preciso: Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro. Questi risultati hanno suscitato reazioni tra gli artisti.

Al DopoFestival, Olly ha espresso il suo parere sulla top five, confermando che le canzoni e i personaggi presenti sono di grande valore. Non si è detto deluso di non essere tra i primi cinque e ha sottolineato di non aver preso troppo sul serio i pronostici che lo vedevano tra i favoriti, affermando che la sua priorità è dare il massimo.

Bresh ha commentato di non aver seguito molto la serata, ma si è mostrato d’accordo con la cinquina proposta. Ha dichiarato di non avere preferenze specifiche e di non essersi sbilanciato in pronostici, ma di considerare i nomi scelti appropriati, menzionando il valore del cantautorato.

Gaia, invece, ha mostrato particolare entusiasmo per Lucio Corsi, esprimendo la sua gioia per la presenza di artisti che ammira. Ha affermato di essere felice per la top 5 e ha anticipato che le performance dei selezionati sarebbero state incredibili, celebrando il talento dei suoi colleghi in gara.

Il Festival continua a generare attesa e dibattito, con gli artisti che si confronteranno su un palcoscenico di grande prestigio.