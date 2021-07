La classifica dei musicisti più pagati del 2020: quinto posto per Billie Eilish, settimi i Queen, mentre in testa c’è una grande popstar.

Grandi star della musica pop, qualche idolo rap ma anche tanto rock. Nella classifica dei musicisti più pagati del 2020 c’è molto più equilibrio rispetto a tutte le altre graduatorie di vendita o di ascolto. Secondo i dati forniti da Billboard, al primo posto c’è infatti una grande popstar americana, ma non mancano giganti del rock, (nuove?) star della musica rap e tantissimi artisti in grado di muovere milioni e milioni di persone al mondo anche in un anno difficile come quello pandemico per antonomasia. Scopriamo insieme la graduatoria.

Classifica musicisti più pagati nel 2020: la top 10

Al primo posto, con 23,8 milioni di dollari in questa specialissima graduatoria relativa al 2020 c’è forse la più amata popstar americana in tutto il mondo: Taylor Swift. La cantautrice, che negli ultimi mesi ha pubblicato diversi album, ha superato di 600mila dollari Post Malone, altro grande protagonista di questi anni in America. Chiude il podio un’artista di ben altro curriculum rispetto al rapper di Syracuse, Céline Dion, parecchio distaccata (17,5 milioni di dollari).

Celine Dion

Primi artisti puramente rock in graduatoria sono gli Eagles, al quarto posto. Quinta la rivelazione del 2019, Billie Eilish, davanti a Drake e a due icone del Novecento, i Queen e i Beatles. Nono posto per YoungBoy Never Broke Again, che supera Lil Baby, al fondo della top 10 con 11,7 milioni di dollari.

Le altre posizioni in classifica

Andando giù in classifica troviamo all’11esimo posto The Weeknd, grandissimo protagonista dell’ultimo biennio di musica, davanti un po’ a sorpresa agli Aventura, uno dei più iconici gruppi di bachata (scioltisi nel 2011). Tredicesimi gli AC/DC, mentre il primo a scendere sotto i 10 milioni di dollari è Eminem (9,7).

Andando ancora più giù troviamo a 9 milioni i Metallica, 18esimi, e dietro di loro i BTS, che superano di una sola posizione i Pink Floyd. 23esima Ariana Grande con 7,3 milioni di dollari, 28esimo Blake Shelton, il neo marito di Gwen Stefani (assente invece dalla to 40), mentre chiude solo al 30esimo posto Kanye West, che i suoi guadagni ormai li fa più con altre attività collaterali. 31esimo Justin Bieber, davanti a un terzetto non male: Tool, Kiss, Rolling Stones. 36esimo Ed Sheeran, 38esimo Harry Styles, mentre al fondo della top 40 dei musicisti più pagati in tutto il mondo troviamo gli Aerosmith con 5,35 milioni.

Di seguito il video di Willow di Taylor Swift: