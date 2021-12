Loudwire ha stilato la propria classifica delle migliori canzoni rock 2021: tra queste, c’è anche Zitti e Buoni dei Maneskin.

Nonostante la pandemia, il rock è rimasto vivo e vegeto: durante l’emergenza sanitaria, sono stati sfornati brani rock molto apprezzati dal pubblico. È stato l’anno del ritorno dei Limp Bizkit, nuove canzoni dei Guns N’ Roses e un ritorno al pop-punk di Avril Lavigne. Il 2021 ha visto Halestorm, Evanescence e The Pretty Reckless nella top 10 della radio Active Rock. Ecco le 10 migliori canzoni rock secondo Loudwire.

Maneskin

Loudwire, le migliori canzoni rock 2021: top 5

Loudwire ha stilato una classifica personale delle migliori canzoni rock 2021. Al primo posto, troviamo i Limp Bizkit con Dad Vibes. Al secondo posto, invece, The Pretty Reckless, con il brano Only Love Can Save Me Now, al terzo posto, poi, Turnstile con la canzone Holiday.

Proseguiamo in quarta posizione con i Maneskin con il brano Zitti e Buoni – presentato a Sanremo dello scorso anno, nonché all’Eurovision Song Contest 2021, dove hanno ottenuto la vittoria – e, in quinta posizione, ci sono i Greta Van Fleet con Heat Above. Un altro grandissimo successo per la band romana, riconosciuta dunque tra le migliori della scena rock internazionale anche da una rivista specializzata in questo genere musicale. Un traguardo raggiunto nonostante nel nostro paese gli amanti del rock tendano a minimizzarli. Il video di Zitti e Buoni:

Dalla sesta alla decima posizione per Loudwire

Alla sesta posizione, troviamo i Guns N’ Roses con il brano Hard Skool, seguiti – alla settima posizione – da Ayron Jones con Mercy, Dirty Honey, California Dreamin’, che si piazzano all’ottava posizione. Alla nona posizione della classifica di Loudwire gli Evanescence con il brano Better Without You. Alla decima posizione della lista, ci sono i Sleep Token con la canzone Alkaline.