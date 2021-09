Respect di Aretha Franklin raggiunge il primo posto della lista delle migliori 500 canzoni stilata da Rolling Stone.

Il successo di Aretha Franklin non sembra arrestarsi mai e, di recente, la cantante ha ottenuto un nuovo traguardo. Respect – brano della regina del soul – è stato inserito alla posizione numero 1 nell’ultima lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi di Rolling Stone, che ha dato all’interprete il primo posto in due delle classifiche di alto profilo e generatrici di dibattiti della rivista. Il magazine sostiene che la lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi è stata compilata da schede presentate da oltre 250 artisti, giornalisti e figure del settore.

Rolling Stone, Aretha Franklin scalza Bob Dylan nella lista delle 500 canzoni migliori di tutti i tempi

Bob Dylan fa un passo indietro nella lista delle 500 canzoni migliori di tutti i tempi, stilata da Rolling Stone, mentre la canzone Respect dell’icona soul Aretha Franklin ora prende il sopravvento. La rivista, infatti, ha aggiornato la sua lista del 2004 delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi per includere un campione più diversificato di artisti e generi. Il video di Respect:

“Molto è cambiato dal 2004“, ha scritto la rivista musicale nell’introduzione all’elenco aggiornato. Il magazine, orientato, al rock ha spostato l’inno di Dylan Like a Rolling Stone al quarto posto, inserito tra A Change is Gonna Come di Cooke, che si è piazzato 12esimo nel 2004 e Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, simbolo del grung, che hanno definito un’era. Diciassette anni fa, la versione di Respect di Franklin del 1967, scritta dal collega leggenda del soul Otis Redding, era la quinta in lista.

La musica di Detroit domina nelle classifiche di Rolling Stone

La musica di Detroit ha dominato le liste di Rolling Stone negli ultimi anni: What’s Going On di Marvin Gaye, infatti, è alla posizione n. 1 nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi della rivista, aggiornata l’ultima volta nel 2020. La title track dell’album del 1971 di Gaye è al sesto posto 6 nella classifica delle nuove canzoni. La Franklin è alla numero 1 nella lista dei 100 più grandi cantanti di tutti i tempi, pubblicata nel 2008.

Il musicista della Motown, James Jamerson, è alla numero 1 nella lista dei 50 migliori bassisti di tutti i tempi, pubblicata nel 2020. E ora Respect si trova in cima alla classifica delle canzoni, guidando la top five con Fight the Power (Public Enemy), A Change is Gonna Come (Sam Cooke), Like a Rolling Stone (Bob Dylan) e Smells Like Teen Spirit (Nirvana).

La nuova lista è la terza versione delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi secondo Rolling Stone. L’edizione originale – con Respect al n. 5 e Like a Rolling Stone di Dylan al primo posto – è stata pubblicata nel 2004. È stata ripubblicata sei anni dopo per incorporare 26 canzoni degli anni 2000.

