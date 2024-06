Classifica: le migliori spiagge d’Europa e d’Italia per l’Estate 2024

Nel pieno della stagione estiva, Omio, la piattaforma di prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti, ha condotto un’analisi per identificare le migliori spiagge dell’estate 2024. Lo studio ha esaminato vari dati, tra cui le recensioni dei visitatori, le temperature, i prezzi di beni di consumo come gelati, acqua e spritz, e i prezzi per il noleggio di lettini da spiaggia con ombrelloni.

Secondo i risultati dell’analisi, le migliori spiagge europee sono Playa de las Canteras a Gran Canaria, la spiaggia di Cleopatra (Kleopatra Plaji) in Turchia, e Playa de la Concha a San Sebastián, in Spagna.

Le spiagge italiane eccellono nel confronto internazionale. La spiaggia di Monterosso, in Liguria, è stata nominata la migliore d’Italia, piazzandosi quinta nella classifica internazionale. La spiaggia di Sansone all’Isola d’Elba ha ottenuto il secondo posto in Italia e il nono in Europa. La spiaggia di Tropea, in Calabria, si è classificata terza tra le migliori spiagge in Italia.

Di seguito potete trovare il comunicato stampa con le informazioni principali mentre la classifica completa delle 75 spiagge prese in analisi può essere consultata qui: https://www.omio.it/c/le-migliori-spiagge-in-europa/

Lettino, gelato, birra e spritz: ecco le spiagge più economiche in cui trovare riparo dal caldo torrido

I nostri esperti di viaggio hanno stilato la classifica delle spiagge migliori e più economiche d’Europa basandosi sull’analisi dei prezzi di 75 località particolarmente amate dai vacanzieri.

Lo Scoglio di Monterosso è la migliore spiaggia italiana in cui trascorrere le vacanze, e la quinta a livello europeo.

Playa de Las Canteras a Gran Canaria è la spiaggia più economica d’Europa.

In Italia il costo di uno spritz in un bar sulla spiaggia è compreso tra 6 € e 9 €.

Berlino (Germania), 26 giugno 2024. Omio, la piattaforma di prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti, ha pubblicato per il secondo anno consecutivo la classifica delle spiagge più economiche d’Europa, rivelando così quali sono le destinazioni che offrono riparo dal caldo estivo a prezzi particolarmente accessibili. La ricerca ha preso in analisi dati come le recensioni dei visitatori, le temperature estive e i prezzi di vendita e noleggio di beni da spiaggia essenziali come:

lettino da spiaggia con ombrellone (noleggio giornaliero)

gelato (una pallina)

acqua (1,5 l)

birra (0,5 l)

spritz (0,45 l)

Tabella 1: Le migliori dieci spiagge in cui andare a rinfrescarsi nell’estate 2024. In queste destinazioni i beni da spiaggia essenziali come lettini, gelati, birra, spritz e acqua sono particolarmente economici. Per consultare l’elenco completo di tutte le 75 spiagge, vai alla pagina web www.omio.it/c/le-migliori-spiagge-in-europa

Posizione Spiaggia Località Lettino da spiaggia(al giorno) Gelato(pallina) Birra(0,5 l) Spritz(bicchiere) Acqua(bottiglia) 1 Playa de Las Canteras Gran Canaria, Spagna 3,00 € 2,10 € 3,50 € 6,00 € 1,02 € 2 Kleopatra Plajı Alanya, Turchia 7,50 € 0,80 € 2,17 € 4,00 € 0,43 € 3 Playa de La Concha San Sebastián, Spagna 3,00 € 2,30 € 3,50 € 7,00 € 0,44 € 4 Playa de las Teresitas Tenerife, Spagna Dato non disponibile 2,00 € 4,00 € 7,00 € 0,71 € 5 Scoglio di Monterosso Monterosso al Mare, Italia 10,00 € 2,00 € 4,00 € 6,00 € 0,53 € 6 Strand von Warnemünde Warnemünde, Germania 14,00 € 1,50 € 4,50 € 6,00 € 0,90 € 7 Praia da Falésia Algarve, Portogallo 10,00 € 2,80 € 3,00 € 4,00 € 1,28 € 8 Praia Grande de Porto Covo Porto Covo, Portogallo Dato non disponibile 2,50 € 4,00 € 6,00 € 0,99 € 9 Spiaggia di Sansone Isola d’Elba, Italia 20,00 € 2,50 € 5,00 € 7,00 € 0,50 € 10 Plaża Jastarnia Hel, Polonia 13,00 € 2,11 € 3,50 € 5,70 € 0,53 €

La spiaggia più economica è in Spagna

L’ampia spiaggia urbana di Las Palmas, a Gran Canaria, è la migliore in cui cercare riparo dal caldo nell’estate 2024. Il costo di un lettino con ombrellone è di soli 3 €. Il caldo torrido tipico delle città qui sarà solo un lontano ricordo: Playa de Las Canteras è costantemente accarezzata da una piacevole brezza atlantica e vanta una temperatura media di 21 °C all’ombra. Il bar della spiaggia è relativamente economico con le sue birre a 3,50 € e gli spritz a 6 €.

Lo Scoglio di Monterosso è la migliore spiaggia d’Italia

Le spiagge italiane sono particolarmente gettonate nella stagione delle vacanze, e due tra le destinazioni più popolari dell’estate sono lo Scoglio di Monterosso nelle Cinque Terre e la Spiaggia di Sansone sull’isola d’Elba. A Monterosso un lettino con ombrellone costa solo 10 € al giorno, una pallina di gelato 2 € e uno spritz 6 €.

Per trovare ombrelloni e lettini più economici bisogna andare sulla Spiaggia di San Vito Lo Capo in Sicilia e a Margherita di Savoia in Puglia (5 €). Il prezzo medio di un lettino sulle spiagge italiane è di 14,90 € quest’estate, con picchi di 40 € sulla Spiaggia di Marina Piccola a Capri.

Le spiagge con gli spritz più economici sono quelle di Rimini e Monterosso (6 €), mentre a Positano il prezzo del famoso cocktail arriva a 9 €. Anche il gelato è particolarmente caro in Costiera Amalfitana, con un costo di almeno 3,50 € a pallina.

Tabella 2: Le migliori spiagge in Italia.

Posizione Spiaggia Località Lettino da spiaggia(al giorno) Gelato(pallina) Birra(0,5 l) Spritz(bicchiere) Temperatura estiva 5 Scoglio di Monterosso Monterosso al Mare 10,00 € 2,00 € 4,00 € 6,00 € 20,6 °C 9 Spiaggia di Sansone Elba 20,00 € 2,50 € 5,00 € 7,00 € 21,0 °C 23 Spiaggia di Tropea Tropea 10,00 € 2,50 € 4,00 € 7,00 € 23,8 °C 31 Spiaggia di Rimini Rimini 14,00 € 2,80 € 5,00 € 6,00 € 23,0 °C 39 Spiaggia di Ravenna Ravenna 15,00 € 3,00 € 5,00 € 6,50 € 23,6 °C 42 Marina Grande di Positano Costiera Amalfitana 10,00 € 3,50 € 5,00 € 9,00 € 22,5 °C 43 Spiaggia di Marina Piccola Capri 40,00 € 3,00 € 4,00 € 7,00 € 23,8 °C 44 Spiaggia San Vito Lo Capo Sicilia 5,00 € 2,20 € 5,00 € 7,00 € 23,8 °C 46 Cala Brandinchi Sardegna 20,00 € 2,50 € 4,00 € 6,50 € 24,6 °C 66 Margherita di Savoia Puglia 5,00 € 3,00 € 4,50 € 6,50 € 25,3 °C

Un posto all’ombra può costare fino a 60 €

Noleggiare un lettino con ombrellone può essere particolarmente costoso sulla Spiaggia della Croisette di Cannes (Francia), dove l’offerta limitata e la domanda elevata fanno lievitare i prezzi fino a circa 60 € al giorno. Il noleggio di un lettino da spiaggia è molto più economico in Turchia, in Croazia, in alcune spiagge spagnole e a Cipro, con un costo massimo di 3 € al giorno.

Spritz sulla spiaggia a 5 € (o meno)

Quest’estate il prezzo di uno spritz in spiaggia varia tra i 3 € di Cipro e i 12 € di Nizza, con una media che si attesta sui 7 €.

Il celebre cocktail costa 5 € ad Alanya e Bodrum (Turchia), nell’Algarve (Portogallo), a Fuerteventura e Formentera (Spagna), in Albania, a Cipro e nei Paesi Bassi.

Una birra in spiaggia costa invece tra 2 € e 7 €, con un prezzo medio di 4,32 €. In Albania, a Cipro e a Siviglia (Spagna) una birra grande (0,5 l) costa soltanto 2,50 €.

Gelato: ecco quali prezzi aspettarsi

La Turchia è senza dubbio il Paese con i prezzi del gelato più bassi. Le due spiagge con i migliori prezzi si trovano a Bodrum (0,35 € a pallina) e ad Alanya (0,80 €).

Altre spiagge dove il gelato costa meno di 1,50 € a pallina sono Playa de Sotavento a Fuerteventura (1,20 €), Side Halk Plaji a Side (1,20 €), Playa de Palma a Maiorca (1,30 €), Plaža Kašjuni vicino a Spalato (1,30 euro), Plaža Uvala Lapad a Dubrovnik (1,32 €) e Plaža Sakarun vicino a Zara (1,40 euro).

Per trovare la pallina di gelato più cara d’Europa (circa 5 €) bisogna invece spingersi fino a Oosterstrand, nei Paesi Bassi.

Rinfrescarsi per davvero: le migliori spiagge lontano dal caldo

Per trovare riparo dal caldo torrido, sempre più persone scelgono destinazioni dalle temperature miti per le proprie vacanze estive. Le coste della Scandinavia, della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi sono delle vere e proprie oasi di fresco.

Con una temperatura di circa 16 °C, il caldo torrido sarà solo un lontano ricordo sulle spiagge di Søndervig (Danimarca), Varamobadet sul lago Vättern e Tylösand sullo stretto di Öresund (Svezia).

Le coste della Scozia sono la destinazione ideale per chi ama le estati ancora più fresche: la spiaggia di Ayr Beach nell’omonima località e West Sands Beach a St. Andrews registrano una temperatura media estiva di soli 13°C, e sono perciò assolutamente perfette per una coolcation!

Ulteriori informazioni su questo studio, accompagnate da una spiegazione della metodologia e dal dettaglio delle fonti, sono disponibili sul sito web www.omio.it/c/le-migliori-spiagge-in-europa