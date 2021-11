La classifica Forbes dei cantanti e dei musicisti morti che hanno guadagnato di più: al primo posto non c’è più Michael Jackson.

Michael Jackson non è più il musicista più ricco, tra quelli scomparsi prematuramente. Come ogni anno, Forbes ha aggiornato la sua classifica relativa alle grandi star della musica che hanno guadagnato di più nel corso dell’ultimo anno. Segnalando un netto aumento dei ricavi, a quanto pare per l’aumento di streaming negli ultimi due anni, gli esperti hanno sottolineato come Michael Jackson, che nel 2020 aveva guadagnato 48 milioni, abbia quest’anno perso lo scettro, a favore di un collega e rivale dal nome decisamente blasonato.

Michael Jackson

Classifica Forbes: Prince supera Michael Jackson

Cambia tutto nel 2021. A recitare la parte del leone negli ultimi dodici mesi è stato Prince, che ha fatto guadagnare ai suoi eredi addirittura 120 milioni di dollari, in netta ascesa rispetto allo scorso anno, quando si era fermato a 10 milioni. Un dominio assoluto, con Michael Jackson scivolato al secondo posto (con 75 milioni), seguito sull’ultimo gradino del podio da Bing Crosby, leggendario crooner che ha concesso ai suoi eredi ben 33 milioni di dollari.

Di seguito la versione di White Christmas di Crosby:

Star della musica scomparse: classifica dei guadagni nel 2021

Piccolo balzo in avanti per Elvis, che nel 2021 ha guadagnato 30 milioni di dollari, a fronte dei 23 del 2020, passando però dal secondo al quarto posto in classifica. Seguono artisti del calibro di Luther Vandross, Bob Marley, Juice Wrld (in classifica anche nel 2020) e John Lennon.

Grande peso nel boom degli introiti avuto da artisti non contemporanei sta anche nell’utilizzo dei loro brani da importanti società imprenditoriali, oltre che dall’investimento di grandi fondi nei cataloghi musicali. Tra cessioni di intere discografie e utilizzo di brani in film e serie tv di successo, anche gli artisti scomparsi hanno le possibilità di guadagnare ancora milioni e milioni di dollari. Per la gioia di eredi fortunati e felici. E sempre più ricchi.