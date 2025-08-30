25.6 C
Classifica FIMI: Olly e Kriminal dominano la musica italiana

Da StraNotizie
La nuova classifica FIMI mostra i risultati più recenti nel panorama musicale italiano. Al primo posto della classifica per gli album, troviamo Olly con il suo album “TUTTA VITA”, seguito da Bad Bunny con “DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS” e Sfera Ebbasta con “MONEY GANG”, in collaborazione con Shiva. Al quarto posto c’è “DIO LO SA – ATTO II” di Geolier.

Per quanto riguarda i singoli, il primo posto è occupato da “KRIMINAL” di Pusha T e Salmo. Segue “FUMO” della Bandabardò e “Giorni migliori” di Rocco Hunt.

Questi risultati evidenziano l’andamento delle preferenze musicali del pubblico, con artisti emergenti e nomi affermati che si contendono i primi posti nelle classifiche.

