Classifica di Sanremo 2024 secondo le previsioni dell’intelligenza artificiale

Dopo le previsioni di Fiorello a Viva Rai Due e i voti dei giornalisti, adesso vediamo chi vincerà Sanremo 2024 secondo l’intelligenza artificiale. Fan Page ha chiesto a Chat GPT di fare una previsione sul prossimo Festival e stilare la classifica. Secondo l’AI a trionfare sarà Angelina Mango con La Noia, mentre al secondo posto (a pari merito) ci sono Geolier, i The Kolors e Big Mama. Chiudono la classifica Il Volo con Capolavoro (che per l”intelligenza artificiale non è proprio un capolavoro), Il Tre con Fragili e Nek e Renga con Pazzo di Te.

🎥 Servizio del TG1 su Angelina e sulla sua partecipazione al Festival di #Sanremo2024! 💐 pic.twitter.com/dhTteL5Io9 — Angelina Mango News #FreePalestine (@angelinanewss) January 17, 2024

La classifica dei cantanti di Sanremo con ChatGPT

Angelina Mango – La noia | 8,6

Geolier – I p’ me, tu p’ te | 8,5

The Kolors – Un ragazzo una ragazza | 8,5

Big Mama – La rabbia non ti basta | 8,5

Mahmood – Tuta gold | 8,3

Loredana Bertè – Pazza | 8,1

Ghali – Casa Mia | 8,1

Annalisa – Sinceramente | 8,1

Diodato – Ti muovi | 7,8

Negramaro – Ricominciamo tutto | 7,6

Irama – Tu no | 7,6

Fiorella Mannoia – Mariposa | 7,5

Mr, Rain – Due altalene | 7,5

BNKR44 – Governo punk | 7,5

Emma – Apnea | 7,3

Alfa – Vai | 7,1

Rose Villain – Click boom | 7,1

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita | 7

Dargen D’Amico – Onda alta | 6,8

La Sad – Autodistruttivo | 6,8

Alessandra Amoroso – Fino a qui | 6,6

Gazzelle – Tutto qui | 6,6

Santi Francesi – L’Amore in bocca | 6,6

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole | 6,5

Clara – Diamanti Grezzi | 6,5

Sangiovanni – Finiscimi | 6

Maninni – Spettacolare | 6

Il Volo – Capolavoro | 5,5

Il Tre – Fragili | 5,3

Renga e Nek – Pazzo di te | 5,1

Come è stata creata la classifica di FanPage.