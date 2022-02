La prima serata del Festival di Sanremo 2022 è andata (qui trovate tutte le esibizioni) e abbiamo già sentito le prime 12 canzoni in gara. Ieri notte Amadeus ha anche svelato la classifica ottenuta con i voti arrivati dalla sala stampa.

I giornalisti hanno premiato Mahmood e Blanco, palesemente la canzone più bella della prima serata del Festival. Secondo posto per La Rappresentante di Lista con Ciao Ciao e terzo gradino del podio per Dargen D’Amico con la sua Dove Si Balla. Ultimo – e prevedibile – posto per Ana Mena, che era già stata massacrata nelle recensioni pubblicate nei giorni scorsi dai critici. Spiace per Ana Mena, il pezzo è certamente meno forte di tante sue canzoni (sia in italiano che dell’album spagnolo), ma Duecentomila Ore è tanto orecchiabile e ci farà ballare nei prossimi mesi.

Sanremo 2022, la classifica della prima serata.

1) Mahmood e Blanco, Brividi

2) La Rappresentante di Lista, Ciao Ciao

3) Dargen D’Amico, Dove si Balla

4) Gianni Morandi, Apri Tutte le Porte

5) Massimo Ranieri, Lettera di là dal Mare

6) Noemi, Ti Amo e Non lo so Dire

7) Michele Bravi, Inverno dei Fiori

8) Rkomi, Insuperabile

9) Achille Lauro, Domenica

10) Giusy Ferreri, Miele

11) Yuman, Ora e Qui

12) Ana Mena Duecentomila Ore

Domani avremo la classifica delle ultime 13 canzoni in gara e giovedì invece a votare arriverà la giuria demoscopica (incrociamo le dita).

