Hypnotized di Purple Disco Machine è la canzone numero uno nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio in Italia nel 2020: in top 10 solo tre italiane.

Radiomonitor ha diramato la classifica delle 100 canzoni più trasmesse dalle radio in Italia in questo tribolato 2020. Una classifica che vede al primo posto Hypnotized dei Purple Disco Machine con Sophie and the Giants, grande successo estivo. Al secondo posto un altro pezzo che ha contrassegnato quest’estate, Breaking Me di Topic e A7S, seguita da In Your Eyes di The Weeknd.

Solo tre le canzoni italiane nella top 10 della classifica. A riuscire a insediarsi tra le prime dieci sono state Good Times di Ghali, Mediterranea di Irama e Karaoke dei Boomdabash con Alessandra Amoroso.

Classifica canzoni più passate dalle radio in Italia nel 2020

Presenti in top ten altri big della musica internazionale, come Lady Gaga, che ha conquistato un buon sesto posto con Rain On Me in collaborazione con Ariana Grande. Nona posizione per Dua Lipa, mentre al decimo troviamo Justin Timberlake. Ecco le prime dieci canzoni:

1 – Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie and the Giants

2 – Breaking Me di Topic feat. A7S

3 – In Your Eyes di The Weeknd

4 – Blinding Lights di The Weeknd

5 – Good Times di Ghali

6 – Rain On Me di Lady Gaga & Ariana Grande

7 – Mediterranea di Irama

8 – Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso

9 – Levitating di Dua Lipa

10 – The Other Side di SZA e Justin Timberlake

The Weeknd

Si ferma a un passo dalla top ten Achille Lauro, ma non con il suo brano di Sanremo, bensì con l’estiva Bam Bam Twist. Billie Eilish sale fino al 15esimo posto con ilomilo, non replicando il successo di bad guy, mentre Levante porta in alto il Festival con la sua Tikibombom.

Bene Marracash ed Elisa con il loro duetto al 18esimo posto, seguiti da Mahmood con Rapide al 19esimo e da Elodie, che si prende sia la 20esima che la 21esima piazza (rispettivamente Guaranà e Andromeda). Tra i reduci di Sanremo, buon 26esimo posto per Francesco Gabbani con Viceversa, mentre al 31esimo posto troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Ottimo risultato anche per la vincitrice di Amici, Gaia, 29esima con Chega:

A completare il podio di Sanremo, al 33esimo posto troviamo il vincitore, Diodato, con la sua Fai rumore. La canzone più sorprendente dell’estate, Jerusalema di Master KG e Nomcebo, si è invece fermata al 39esimo posto. Tra i Big della nostra musica, 43esimo posto per Emma con Latina, mentre Tiziano Ferro e Jovanotti si prendono la 46esima piazza con Balla per me. Ma lo vuoi capire di Tommaso Paradiso è invece al 48esimo posto:

Solo 53esimo posto per Fedez, con la sua hit estiva, Bimbi per strada, seguito da Cesare Cremonini con Giovane stupida. Non va oltre il 59esimo posto invece Ultimo, con Tutto questo sei tu. Ligabue si ferma al 69esimo posto con La ragazza dei tuoi sogni, mentre per quanto rigaurda i grandi artisti internazionali, i Coldplay piazzano due brani all’81esimo e all’82esimo posto, Everyday Life e Champion of the World. Grande debutto per Cara, al 94esimo posto con Le feste di Pablo in versione remix con Fedez, mentre Rocco Hunt, che in streaming ha preso il volo, si ferma al 95esimo posto, davanti a Se ti potessi dire di Vasco Rossi. Risultato non eccezionale per Baby K, al 99esimo posto con Non mi basta più: