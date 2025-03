Classifica dei singoli più venduti: alti e bassi dei brani di Sanremo

A tre settimane dal Festival di Sanremo 2025, la classifica dei singoli più venduti in Italia dal 28 febbraio al 6 marzo mostra Olly al primo posto con “Balorda Nostalgia”, seguito da Giorgia con “La Cura Per Me”. Al terzo posto torna Fedez con “Battito”, mentre Lucio Corsi scende dal terzo al quinto posto con “Volevo Essere Un Duro”. I The Kolors guadagnano posizioni, passando dalla dodicesima alla sesta con “Tu Con Chi Fai L’Amore”, mentre Gaia avanza dalla diciassettesima alla tredicesima posizione e potrebbe continuare a salire in classifica con l’arrivo della bella stagione. Anche “Anema e Core” di Serena Brancale mostra un andamento positivo, avvicinandosi alla top 10, probabilmente grazie a “Affari Tuoi”.

Ecco la podio della settimana:

1. Balorda Nostalgia – Olly

2. La Cura Per Me – Giorgia

3. Battito – Fedez

La classifica completa dei singoli più venduti include:

4. “Inconscienti Giovani” – Achille Lauro

5. “Volevo Essere Un Duro” – Lucio Corsi

6. “Cuoricini” – Coma_Cose

7. “Fuori Legge” – Rose Villain

8. “La Mia Parola” – Shablo feat. Gue, Joshua & Tormento

9. “Tu Con Chi Fai L’Amore” – The Kolors

10. “La Tana Del Granchio” – Bresh

La classifica continua con titoli di artisti come Rkomi, Gaia, Elodie e Irama.