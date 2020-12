Come ogni 31 dicembre, vi pubblico la classifica dei segni più fortunati del nuovo anno. Questa volta per provare ad accontentare tutti e dare meno ‘mai una gioia’ possibili ho riportato le previsioni di ben due noti astrologi, Ginny Chiara Viola di Fan Page e Miro’s di Sicilia in Vetrina.

Essendo un Acquario a me è andata piuttosto bene, visto che in una delle due classifiche sono in top 3 e nell’altra al quarto posto. Brutte notizie invece per gli amici del Leone e della Vergine, nel vostro caso…



Le previsioni di Ginny Chiara Viola per FanPage.

12. Leone

Diciamo che sembra proprio che le stelle ce la mettano tutta per darti fastidio in questo 2021: Saturno e Giove sono entrambi in opposizione e avrai la sensazione che le cose non entrino. Hai presente quando ti piace tanto tanto tanto un vestitino ma non c’è la tua taglia e decidi che anche quella più piccola va bene lo stesso? Ecco, poi arrivi a casa e il vestitino si ferma sul mezzo busto senza avere alcuna intenzione di scendere. Bene, il tuo 2021 potrebbe essere sintetizzato così, quindi vedi di fare scelte oculate e non solo in fatto di outfit! Per colpa di Giove le mani saranno bucatissime.

11. Scorpione

Per fortuna tu sei uno che non crede alla sfiga e che, anche qualora questa si facesse evidente, non vede l’ora di sfidarla e annientarla. Sono felice che tu l’abbia presa così (vero??) in una modalità competitiva Scorpionaccio perché questo 2021 potrebbe mettere alla prova anche il tuo famosissimo sesto senso. In fatto di fortuna avrai la sensazione di arrivare sempre un minuto troppo tardi oppure di avere acquistato l’oggetto del desiderio un giorno prima che fosse messo in saldo. Praticamente è come quando sei di fretta e l’autobus ti passa davanti senza ascoltare né le tue suppliche nelle tue imprecazioni.

10. Toro

Sarà un anno di cambiamenti, di scossoni da quella che è la tua amata zona di comfort. Per questo, Giove a sfavore potrebbe renderti la vita difficile, insinuare delle ansie nei tuoi pacifici pomeriggi del fine settimana, metterti quello stress da fame isterica. Ecco: sappi che la fame isterica va a braccetto con Giove in quadratura che è come sarà nel tuo oroscopo 2021. Mi raccomando non usare questo come alibi e soprattutto tieniti organizzato più che puoi che la soluzione migliore per quando ci si sente un po’ persi.

9. Cancro

C’è da brindare Cancretto perché, nonostante il nono posto nella classifica dei segni più fortunati del 2021, puoi decisamente dire di essere sopravvissuto a un anno di Giove e a tre di Saturno tutti contro (quasi) praticamente illeso. Che poi, se avessi letto il mio articolo su Saturno contro (ma sei sempre in tempo!), sapresti che in realtà questo pianeta dà fastidio ad una decade per volta. Ma questa è tutta un’altra storia! Concentriamoci sul 2021: hai decisamente bisogno di riconquistare il terreno, rimetterti in forma, ringalluzzire l’ottimismo.

8. Capricorno

Nel 2020 Giove è stato per tutti i 12 mesi abbracciato stretto stretto a te mentre adesso cambia segno. Per questo motivo potrebbe esserci una sensazione come da giorno dopo una bella sbronza, di quelle con tanti amici, tanto casino, tante cose probabilmente molto divertenti e sconvenienti che non riusciamo a ricordare. È un po’ come il gioco dell’oca quando stai per un turno. Non ti senti sfigato ma nemmeno baciato dalla fortuna e non sulla fronte. Sarà possibile che tu decida di essere più simpatico dato che non ti sentirai sfacciatamente fortunato.

7. Pesci

Nel 2021 Giove si trova in una posizione dalla quale sembra proprio ignorarti. Ma proprio come quando un tizio che sembrava non sapere neanche il nostro nome improvvisamente ci chiede di uscire, allo stesso modo nei mesi tra maggio e luglio Giove entrerà nel tuo segno zodiacale per un salutino, un sopralluogo dato che dalla fine dell’anno si stanzierà per un annetto circa. Per quei tre mesi quindi (e soltanto se appartieni alla prima decade del segno dei Pesci) goditi una scarica di fortuna di quelle da quadrifoglio trovato nel parcheggio prima di un colloquio di lavoro. Ti chiameranno per offrirti lavoro anche senza aver mandato il curriculum, per capirci.

6. Vergine

Di questo Giove in Acquario proprio te ne freghi verginella e la cosa mi piace parecchio perché tu non sei certo uan che ama abbandonarsi alla fortuna senza fatica. Sarà un po’ come quando decidi di snobbare chi sfrutta un’occasione e preferisci farti il mazzo con determinazione e senso del sacrificio per godere al meglio delle soddisfazioni finali. Praticamente tu non vuoi nessun privilegio, nessuna raccomandazione nemmeno da parte di Giove che non si fa certo pregare per darti una spintarella. Ci tieni proprio a soffrire un po’ ma sappi che ogni lavoro extra anche in fatto di business sarà ripagatissimo.

5. Ariete

In questo 2021 avrai come l’impressione che quando fai le cose per benino, tenendo a bada il tuo istinto come fosse un bulldog affamato al guinzaglio, le cose attorno a te funzionano molto ma molto meglio. Ora, non vorrei che tu facessi di questa occasione una legge intoccabile perché, c’è da dirlo, la fortuna di questo periodo è data da una buona anzi buonissima congiunzione astrale. Giove (e anche Saturno a dirla tutta!) sono entrambi dalla tua parte portandoti velocità nella realizzazione di eventi favorevoli.

4. Acquario

Giove, questo fortunatissimo pianeta, sosterà per buona parte dell’anno proprio nel tuo segno zodiacale con una predilezione sfacciata per la terza decade che si sentirà come in possesso di una certificazione ufficiale per passare davanti a tutti in qualsiasi campo (ma senza essere odiato!). Ora, quando un pianeta si congiunge ai nostri gradi è come se riversasse su di noi tutte le sue energie. Per questo di sicuro il 2021 sarà un anno di grandi festeggiamenti, ottimismo, sicurezza in te stesso, voglia di fare e, bada bene, ogni tanto anche di strafare. Anche il denaro sembrerà autorigenerarsi nel tuo conto in banca.

3. Sagittario

Il tuo adorato Giove (perché questo pianeta è proprio il tuo pianeta preferito, quello che ti caratterizza di più) sarà a tuo favore per tutto l’anno. Ciò significa che ti sentirai come se fossi nell’idromassaggio in piscina e l’unico tuo pensiero fosse come stai con la cuffia. Nulla di più preoccupante o nebulizzante nella tua vita. Mi raccomando, conoscendoti lo sottolineo, occhio a quando prendi il via e inizi a parlare lasciando indietro di qualche passo la testolina. Con Giove a favore le gaffe sono dietro l’angolo appena di fianco ai colpi di fortuna.

2. Bilancia

Finalmente amica mia! Non solo questo Giove si è tolto di torno (l’anno scorso ti ha dato parecchio fastidio) ma addirittura con una inversione a U è diventato favorevole. Così nel 2021 ritroverai, con una certa rapidità, una grande fiducia non solo in te stessa ma anche nel resto del mondo. E poi, per te che sei il segno dell’estetica per eccellenza, sappi che Giove a favore dona anche uan forma fisica invidiabile con un minimissimo sforzo. Perché si sa che tu hai bisogno di amare ma soprattutto di essere amata e per farlo devi lasciare socchiusa la porta del tuo cuoricino. Ce la farai alla grande.

1. Gemelli

Che meraviglia questo Giove che ti bacerà per (quasi) tutto il 2021. Il bello è che se tu sei già un segno zodiacale piuttosto portato all’entusiasmo e al coraggio spavaldo, Giove a favore non farà altro se non farti sentire invincibile: si scansano tutti supereroi e ti facciano posto per la foto di gruppo! Ogni volta che gli eventi attorno a te ti daranno ragione nell’aver azzardato ed esagerato ti darai una pacca sulla spalla di complimenti.

La classifica dei segni più fortunati secondo Miro’s, l’astrologo di fiducia di Sicilia in Vetrina.

Posizione n. 12: VERGINE

L’avevamo scritto l’anno scorso … il 2020 era il vostro momento! Lo avevamo detto con certezza e in modo roboante perché le stelle erano chiare: un anno di fortuna e successi in tutti gli ambiti esistenziali. Dopo un decennio di difficoltà, finalmente Giove era nella condizione di darvi forza, quella famosa spinta che vi aspettate da una vita per arrivare a raggiungere i vostri obiettivi. Ma purtroppo, come ben si sa, questo 2020 è stato un anno in cui tutti hanno dovuto fare dei passi indietro, voi per primi. Proprio voi, che avevate tutte le carte in regola! Nel 2021, il quadro delle stelle cambia e voi, stavolta, siete il segno zodiacale più svantaggiato. Ci dispiace dirvelo, ma questa situazione così grottesca poteva succedere solo a voi, a quello che viene definito da tutti gli astrologi come il segno più sfortunato dello zodiaco!

Posizione n. 11: LEONE

Dalla metà del 2020 le cose non girano bene: tanta irrequietezza e mai nessuna certezza! Certo, con la vostra grinta e determinazione potreste affrontare qualunque tempesta ma, anche il guerriero più temerario, ha bisogno del suo conforto … un porto sicuro dove riposare. Vi consigliamo per questo 2021, un anno non estremamente fortunato per voi, di non puntare su grandi cambiamenti e vivere serenamente la vostra routine, mantenendo un basso profilo in attesa del 2022!

Posizione n. 10: SCORPIONE

Attenzione ai nervi! Questo deve essere il mood di quest’anno: lo Scorpione, nel 2021, sarà spesso pronto a sbottare a non farcela più. Non sarà di certo un anno fantastico da ricordare, anzi, tanta rabbia in eccesso ma, al contrario di tutto il resto, nel lavoro potrebbe accadere qualche bella novità.

Posizione n. 9: CANCRO

“Saturno contro” di Ozpetek sembrava essere il film della vostra vita e invece le cose, nonostante il vostro pessimismo cosmico, cambiano: nel 2021, Saturno non sarà più in opposizione. Ciò vuol dire ripartire! Certo, parecchi ripartiranno da molto in basso ma, dall’estate, siate più speranzosi che le cose finalmente gireranno meglio e ve ne accorgerete subito.

Posizione n. 8: TORO

Questo segno non trae sicuramente grandi benefici dal transito di Giove in Acquario, pertanto, possiamo dire che il 2021 non sarà particolarmente favorevole: con Giove in quadratura ci saranno poche opportunità lavorative, fisicamente non sarete molto arzilli (attenzione alle ossa) mentre in amore, ci saranno possibili separazioni e spiacevoli discussioni con il partner…. sì, meglio attendere il 2022!

Posizione n. 7: PESCI

Incerti, insicuri, sempre a ripensare su ogni cosa…. ma ora basta, è il momento delle certezze. Inizia un biennio di grande forza che vi regalerà le soddisfazioni che aspettate da anni. Il 2021 è l’anno per rimettersi in gioco in tutti gli ambiti … e allora che aspettate a giocare?

Posizione n. 6: CAPRICORNO

Sino a metà dell’anno scorso vi sentivate poco stimati e molto irrequieti. Dall’estate 2020, invece, è cambiata qualcosa e dall’autunno sono cominciate le prime certezze. Questo è solo l’inizio di un buon percorso che durerà per un bel po’ di tempo ma che non sarà, sempre e comunque, strepitoso … a volte bisogna, anche, accontentarsi. Possiamo affermare con certezza che il Capricorno è l’unico segno di terra che quest’anno avrà dei successi e raccoglierà ciò che di buono ha seminato.

Posizione n. 5: GEMELLI

Come l’Araba Fenice, che rinasceva ogni volta dalle sue macerie, anche i Gemelli sono tanta sostanza…. non muoiono mai! Proprio il 2021 è l’anno della rinascita, dove la vostra audacia e la costante tenacia verranno premiati. Non vi risparmiate e pensate in grande, quest’anno si può!

Posizione n. 4: ARIETE

Il 2020 per l’Ariete è stato un anno da dimenticare più di tanti altri segni ma per fortuna, grazie allo spirito combattivo che vi contraddistingue, non vi siete arresi e dopo gli ultimi periodi abbastanza difficili, è finalmente arrivato il momento della rivincita: nuovi progetti, nuovi amori, nuovi sogni … tanta speranza e tanta fiducia per questo 2021. Ve lo meritate!

Posizione n. 3: ACQUARIO

Le rivoluzioni fanno parte dell’essenza dei nati sotto questo segno e quest’anno ne darete prova a largo raggio. Sì, questa è l’epoca di chi si sa reinventare e voi lo farete al meglio, in modo più audace di tutti gli altri, cogliendo il massimo risultato. Ne farete vedere delle belle… voi stessi, vi sentirete belli!

Posizione n. 2: BILANCIA

Cari amici della Bilancia, non era andata così male negli anni passati anche se avete sofferto tanto per i fatti incresciosi del 2020. Ma ora non è più tempo di rabbuiarvi ma solo di godere dei cambiamenti degli astri, senza più quella confusione che vi contraddistingue. Nel 2021 comincerà una nuova stabilità e avrete tante conferme ed una grinta che neanche voi pensavate di possedere.

Posizione n. 1: SAGITTARIO

Sagittario vuol dire creatività! Questo è il segno di chi ha una mente fina volta allo sviluppo di idee che, ultimamente, sono state bloccate dalla sfortuna e dalle situazioni avverse che tutti conosciamo. Ma ecco caro Sagittario che sta per arrivare il 2021 che dovrebbe portare, finalmente, un po’ di serenità e successo. Ve lo meritate …. quest’anno sarà veramente unico!