Classifica dei programmi più visti in streaming

C’è una nuova classifica da valutare. Da un po’ di anni a questa parte la televisione si può seguire anche comodamente in streaming senza star dietro i loro orari. A chi non è mai capitato di cenare guardandosi la replica di Uomini e Donne su Mediaset Infinity? Ecco.

L’annuario 2022 a cura del CeRTA (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del sacro Cuore, Milano) ha fatto il punto sulla Total TV pubblicando la classica dei programmi più visti in streaming di Rai, Mediaset, La7 e tutto il mondo di Discovery.

Le classifiche sono state divise in quanti stream (ovvero quante volte è stato visualizzato un video) e tempo speso (ovvero per quanto tempo il video è stato visto).

Classifica Rai e Mediaset

Su RaiPlay i programmi più visti on deman sono state le fiction: Il Paradiso Delle Signore su tutte, ma anche Mare Fuori (successivamente caricato anche su Netflix). La soap ambientata negli anni ’50 nell’ultimo anno è stata vista in streaming per un totale di 1 milione e 300 mila ore. Escluso il fenomeno Festival di Sanremo e il reality Il Collegio, anche tutti gli altri posti in classifica sono destinati alle serie. DOC; Un Posto Al Sole; Don Matteo; L’Amica Geniale; Un Professore e infine Nero A Metà.

E se la Rai va avanti con le fiction, Mediaset grazie ai programmi di Maria, i reality e lo sport: solo Amici ha un bottino di quasi 2 milioni di ore viste, seguito da Uomini e Donne. Poi ci sono Sport Mediaset, TgCom e Highlights Serie A. Al primo posto c’è ovviamente il Grande Fratello Vip e in classifica compaiono anche due fiction, Love Is In The Air e Daydreamer – Le Ali Del Sogno.

Classifica La7 e Discovery

La7 si conferma invece un contenitore di informazione politica, mentre Discovery spazia molto nell’intrattenimento. Bake Off Italia; Matrimonio A Prima Vista; Cortesie Per Gli Ospiti; Primo Appuntamento e ultimo Drag Race Italia, in classifica con sole 8 puntate (si riferiscono alla prima stagione, dato che questi dati sono stati contati da settembre 2021 a maggio 2022).